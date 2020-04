Liste čekanja su udvostručene. Bolnice su u strahu od kolapsa

Mjere će početi popuštati, ali hladni pogon, i kad krene, neće krenuti odjednom, jer ne možemo početi raditi u punom opsegu i pustiti nekoliko tisuća ljudi u bolnicu. Nemamo sad informaciju kad će sve krenuti i na koji način, kaže prim. dr. Milivoj Novak, pomoćnik ravnatelja KBC-a Zagreb.

Bolnice u metropoli u dodatnom su problemu jer su teško oštećene u potresu, a i kao takve morale su preuzeti pacijente iz KB-a Dubrava, koja će do daljnjega biti izvan pogona.

Prim. dr. Novak kaže da je KBC Zagreb zbog potresa ostao bez 403 kreveta. Kompletno je uništena ustanova na Šalati, gdje su ortopedija i dermatologija, Klinika za plućne bolesti na Jordanovcu i Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala u Božidarevićevoj.

Sredinom ožujka je zbog epidemije zaustavljen hladni pogon u svim hrvatskim bolnicama, a pacijentima koji su od tada, pa do današnjeg dana, imali termine za pretrage, preglede, dijagnostiku i operacije sve je odgođeno do daljnjega. Kad sustav uskoro i proradi, na listama će biti oni pacijenti koji su od prije naručeni za svibanj i dalje, plus svi oni kojima su termini odgođeni tijekom epidemije.

Dakle, dvostruka količina pacijenata u sustavu koji je ionako bio preopterećen. Bolnice, sigurno je, to neće moći podnijeti, a kakve će biti posljedice, nitko se ne usuđuje prognozirati.

Dr. Vikica Krolo, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine, kaže da je pacijenti stalno pitaju kad će moći na preglede, ali ona, kao ni ostali obiteljski liječnici, u ovom trenutku nema odgovore.

- U sustav naručivanja već neko vrijeme uopće ne možemo ući. Ne znam kako će to izgledati kad profunkcionira, ali znam da će biti jako teško. Jasno je da ni jedna bolnica ne može podnijeti dvostruku količinu pacijenata. Morat će se raditi neka selekcija i vidjeti tko od pacijenata može čekati još neko vrijeme. Tu smo da procijenimo i ne bojimo se da ćemo griješiti. Izborili smo se s epidemijom, pa ćemo i s ovim - kaže dr. Krolo.

Prije nekoliko dana je ministar zdravstva Vili Beroš svim bolnicama poslao zahtjev da od njih želi prijedloge i projekcije kako ponovno staviti hladni pogon u funkciju i riješiti liste čekanja.

- Reaktivacija neće biti odjednom, ona će biti postupna, planirana i već smo u koordinaciji s ravnateljima zdravstvenih ustanova razradili planove koji uključuju prostorne uvjete, poglavito u Zagrebu gdje smo imali potres, zatim kadrovske uvjete i organizaciju rada koja će, vrlo vjerojatno biti u smjenama, s radom i vikendom i drugačijim radnim vremenom - rekao je sinoć Beroš za Dnevnik Nove TV.

Kako nam je već rekao prof. dr. Zovak, ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice, očekuje se da će ovih dana Ministarstvo zdravstva na osnovu tih prijedloga napraviti kompilaciju smjernica. Prof. dr. Zovak u ovom trenutku ne zna kako će te smjernice izgledati.

- Predstojnicima klinika u našoj bolnici dao sam zadatak da ažuriraju liste čekanja i kontaktiraju ljude. Pacijenti se mogu nama javiti. Potrudit ćemo se da liste budu posložene po medicinskim i kronološkim kriterijima - kaže nam prof. dr. Zovak.

U Hrvatsku udrugu za promicanje prava pacijenata neprestano se javljaju ljudi koji su ostali bez pregleda i operacija te ih je strah hoće li i kad doći na red.

- Stanje u sljedećim mjesecima bit će takvo da će se formirati liste čekanja koje se neće moći realizirati. Potrebna je hitna informatizacija sustava u kojoj će naručivanje biti objedinjeno. Već godinama to predlažemo s gotovim naputcima kako sve provesti, smanjiti liste na pola te omogućiti pacijentima brzu i efikasnu zdravstvenu zaštitu. Neupitno je da se suočavamo sa svjetskom krizom kad se svatko boji postati pacijent, ali je sve ovo dobar podsjetnik da se zapitamo kakva prava imamo. Jer bez obzira na pandemiju, imamo pravo na potpunu zdravstvenu zaštitu koja je trenutačno onemogućena velikom broju pacijenata - kažu u Hrvatskoj udruzi za promicanje prava pacijenata.

CT ABDOMENA

U KB-u Dubrava čeka se na pregled čak 246 dana, a u KBC-u Osijek 83 dana

GASTROSKOPIJA

U Općoj bolnici Varaždin čeka se 110 dana, u KB-u Sveti Duh 92 dana

KOLONOSKOPIJA

U Općoj bolnici Varaždin čeka se 333 dana, u KB-u Sveti Duh 222 dana

KORONOGRAFIJA

U KBC-u Split čeka se 127 dana, u KBC-u Rijeka 70 dana, a u OB-u Sl. Brod 45

MR MOZGA

U KB-u Sveti Duh čeka se 444 dana, a u Općoj bolnici Zadar 435 dana

OPERACIJA MRENE

U KB-u Sveti Duh čeka se 735 dana, u KBC-u Zagreb 517 dana, a KBC-u Osijek