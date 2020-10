Listopad će pokazati svoje suho lice: Sunčano sve do petka!

Najviša dnevna temperatura zraka bit će u porastu, od srijede i najniža dnevna. No, od nedjelje do utorka noći i jutra prilično svježa pa će u unutrašnjosti biti mjestimičnog slabog mraza

<p>Nakon dugotrajnog kišovitog razdoblja tijekom kojeg je u mnogim mjestima već nadmašena prosječna količina oborine za cijeli listopad, a ponegdje su zabilježeni i novi rekordi - sljedećih će dana, vjerojatno sve do petka, listopad pokazati i svoje suho "lice".<br/> Prevladavat će sunčano, u unutrašnjosti nakon mjestimične jutarnje magle, a prolazno više oblaka uz mogućnost gdjekoje kišne kapi bit će uglavnom u utorak i srijedu na dijelu sjevernog Jadrana i Gorskoga kotara.</p><p>Najviša dnevna temperatura zraka bit će u porastu, od srijede i najniža dnevna. No, od nedjelje do utorka noći i jutra prilično svježa pa će u unutrašnjosti biti mjestimičnog slabog mraza. Stoga Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a u emisijama "Vrijeme" opravdano naglašava: "Sklonite osjetljive biljke, a nije na odmet pripremiti i strugalice za vjetrobranska automobilska stakla.", piše <a href="https://www.hrt.hr/666935/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-18102020" target="_blank">HRT</a>.</p><p>"U nedjelju će u istočnoj Hrvatskoj biti djelomice sunčano, ujutro mjestimice s maglom, osobito u Posavini, a u zapadnoj Slavoniji moguć je i slab mraz. Vjetar uglavnom slab, a najniža temperatura između 2 i 6 °C.</p><p>Jutarnje magle koja se može i dulje zadržati još češće bit će u središnjoj Hrvatskoj. Lokalno ujutro može biti i slabog mraza. Danju pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom i najvišom temperaturom oko 14 °C.</p><p>U gorskoj Hrvatskoj najveća je vjerojatnost jutarnjeg mraza jer će se najniža temperatura spustiti i do 0 °C, a pri tlu i niže. A po kotlinama će biti i magle, kao i u unutrašnjosti Istre. Prevladavat će sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, a na sjevernom će Jadranu ujutro biti slabe do umjerene bure.</p><p>Najsunčanije će biti u Dalmaciji, u unutrašnjosti ujutro ponegdje s maglom, a lokalno je moguć i slab mraz. Vjetar na srednjem Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu ujutro burin. Najviša temperatura od 17 do 20 °C.</p><p>Podjednaka će temperatura zraka biti i na krajnjem jugu Hrvatske, uz prevladavajuće sunčano vrijeme. Ujutro uglavnom slaba bura, a poslijepodne slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz malo do umjereno valovito more."</p><h2>Stabilan početak novoga tjedna</h2><p>"Početkom novog tjedna jutra će na kopnu biti još maglovitija i hladnija, pa će mjestimice biti i slabog mraza, osobito po kotlinama. Magla se ponegdje može i dulje zadržavati, a nakon nje će prevladavati sunčano. U srijedu se s jugozapadnjakom smanjuje vjerojatnost magle, u gorju slijedi porast naoblake, a zamjetno raste i temperatura, pa popodne može dosegnuti i 20 °C.</p><p>Na Jadranu prevladavati sunčano, osobito u Dalmaciji. Na sjevernom Jadranu od utorka povremeno umjerena naoblaka, no uglavnom će se zadržati suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i bura, a u srijedu prolazno jugo i jugozapadnjak. Temperatura u blagom porastu.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.</p>