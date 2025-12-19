UŽIVO Putin: Ukrajina se povlači na svim frontama. Nisu spremni za prekid vatre

BOJIŠTE

Vladimir Putin nastavlja svoje maratonsko obraćanje, tvrdeći da ima „povjerenje da ćemo do kraja ove godine biti svjedoci novih uspjeha naše vojske“.

Ovo dolazi nakon što je ruski predsjednik izjavio da njegova zemlja planira „napredovati prema zapadu“ nakon daljnjih postignuća u Ukrajini.

Foto: Alexander Kazakov

Dodaje da je primio izvješća od svoje vojske da je već došlo do pomaka prema zapadu za oko 1,5 km te da ruske snage nastavljaju napredovati na bojištu.