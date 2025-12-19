Obavijesti

OBRAĆANJE NACIJI

UŽIVO Putin: Ukrajina se povlači na svim frontama. Nisu spremni za prekid vatre

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Alexander Nemenov

Ruski predsjednik Vladimir Putin tradicionalno još od 2001. drži jednom godišnje obraćanje naciji. Tijekom obraćanja, novinari i građani diljem Rusije imaju pravo javljanja i postavljanja pitanja. I ove godine će fokalna točka obraćanja biti invazija na Ukrajinu

BOJIŠTE

Vladimir Putin nastavlja svoje maratonsko obraćanje, tvrdeći da ima „povjerenje da ćemo do kraja ove godine biti svjedoci novih uspjeha naše vojske“.

Ovo dolazi nakon što je ruski predsjednik izjavio da njegova zemlja planira „napredovati prema zapadu“ nakon daljnjih postignuća u Ukrajini.

Foto: Alexander Kazakov

Dodaje da je primio izvješća od svoje vojske da je već došlo do pomaka prema zapadu za oko 1,5 km te da ruske snage nastavljaju napredovati na bojištu.

POVLAČENJE

 - Ukrajinci se povlače na svim smjerovima - dodao je ruski predsjednik.

NE ŽELE MIR

Ukrajina odbija okončati ovaj sukob mirnim putem.

Unatoč tome, postoje signali da su spremni voditi neku vrstu dijaloga.

Spremni smo i želimo okončati ovaj sukob mirnim putem na temelju načela koja sam opisao u lipnju prošle godine.
