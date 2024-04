Ljetne temperature u travnju: Na snazi crveni meteoalarm na Jadranu zbog jakih udara bure!

Travanjske temperature podsjećaju na ljetne, a u istima ćemo uživati još neko vrijeme. Iako vani gotovo 30 °C, zbog jakih udara bure na Jadranu oglašen je crveni meteoalarm. Na Jadranu će biti pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeverni isjeveroistočni vjetar, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka, u prvom dijelu dana podno Velebita mjestimice i olujna bura, a poslijepodne sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će većinom između 18 i 24, u Dalmaciji i do 27 °C, stoji u prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda za četvrtak.

Foto: DHMZ

Za Velebitski kanal tako je za četvrtak oglašen crveni meteoalarm, koji označava da je vrijeme izuzetno opasno. Puhat će vrlo jaka, tijekom noći i jutra mjestimice i olujna bura, od sredine dana postupno u slabljenju na jaku. Najjači udari vjetra bit će između 35 i 75 čvorova, odnosno 65 i 140 km/h, upozorili su iz DHMZ-a. Za riječku regiju na snazi je žuti meteoalarm zbog udara vjetra, dok je cijelo obalno područje, s izuzetkom južne Dalmacije, pod upozorenjima.

Foto: DHMZ

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata.

I sljedeća tri dana bit će sunčano te iznadprosječno toplo. Vjetar na kopnu slab, u petak i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, u nedjelju jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, u petak podno Velebita i jaka, a sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, u nedjelju vjetar uglavnom slab. Dnevna temperatura zraka u postupnom porastu.