Ljeto nam se vratilo u grad! Pržit ćemo se i na 33 stupnja

Većinom sunčano te vrlo toplo i vruće. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu poslijepodne umjeren jugozapadnjak, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33 °C.

Foto: DHMZ

Vrijeme sutra

Pretežno sunčano, duž obale i vedro. Ujutro je moguća lokalna kratkotrajna magla, osobito u kotlinama i uz rijeke. Vjetar uglavnom slab, a od sredine dana duž obale će zapuhati vjetar s mora.

Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, a najviša dnevna uglavnom od 28 do 32 °C.