Ljeto se ne da: Osvježenje je bilo kratko i slatko. Opet prži!

Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz tek mjestimičnu umjerenu naoblaku. Temperature će biti u porastu, a najviša dnevna kretat će se od 23 do 28 °C, dok će na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije živa dosezati čak do 33 °C.

Video: Oluja je jučer pogodila Slavoniju

Pokretanje videa... 00:47 Tuča u Slavonskom Brodu | Video: Čitatelj 24sata

Na krajnjem jugu zemlje mogući su kratkotrajni popodnevni pljuskovi, no oni neće značajnije utjecati na ukupno sunčano ozračje. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, dok će na Jadranu prevladavati slaba i umjerena bura. Posebno se podno Velebita očekuju jaki, ponegdje i olujni udari bure. Sredinom dana i popodne ponegdje će zapuhati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, donoseći kratkotrajno osvježenje. Glavni grad Zagreb također će uživati u toplom i pretežno sunčanom danu, uz povremenu umjerenu naoblaku. Najviša temperatura u Zagrebu očekuje se između 26 i 28 °C.

Građanima se savjetuje oprez zbog visokih temperatura, posebno na Jadranu gdje su najavljene vrijednosti i do 33 °C. Preporučuje se izbjegavanje izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana, kao i redovita hidratacija.

Vozači na jadranskoj magistrali trebaju biti spremni na moguće jače udare bure, osobito u Velebitskom kanalu.



Pred nama je pravi ljetni dan, a prema najavama meteorologa, ovakvo vrijeme potrajat će i u narednim danima.