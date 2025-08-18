Obavijesti

PROGNOZA

Ljeto se ne da: Osvježenje je bilo kratko i slatko. Opet prži!

Ljeto se ne da: Osvježenje je bilo kratko i slatko. Opet prži!
Jaki udari bure podno Velebita, a na jugu mogući pljuskovi. Oprez, sunce prži!

Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz tek mjestimičnu umjerenu naoblaku. Temperature će biti u porastu, a najviša dnevna kretat će se od 23 do 28 °C, dok će na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije živa dosezati čak do 33 °C.

Na krajnjem jugu zemlje mogući su kratkotrajni popodnevni pljuskovi, no oni neće značajnije utjecati na ukupno sunčano ozračje. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, dok će na Jadranu prevladavati slaba i umjerena bura. Posebno se podno Velebita očekuju jaki, ponegdje i olujni udari bure. Sredinom dana i popodne ponegdje će zapuhati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, donoseći kratkotrajno osvježenje. Glavni grad Zagreb također će uživati u toplom i pretežno sunčanom danu, uz povremenu umjerenu naoblaku. Najviša temperatura u Zagrebu očekuje se između 26 i 28 °C.

DHMZ: Do 2070. Hrvatska će biti toplija za više od 2 Celzijeva stupnja, veće suše i požari
DHMZ: Do 2070. Hrvatska će biti toplija za više od 2 Celzijeva stupnja, veće suše i požari

Građanima se savjetuje oprez zbog visokih temperatura, posebno na Jadranu gdje su najavljene vrijednosti i do 33 °C. Preporučuje se izbjegavanje izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana, kao i redovita hidratacija.

Vozači na jadranskoj magistrali trebaju biti spremni na moguće jače udare bure, osobito u Velebitskom kanalu.

Pred nama je pravi ljetni dan, a prema najavama meteorologa, ovakvo vrijeme potrajat će i u narednim danima. 

