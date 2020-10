'Ljetos smo djeci uredili sobu, a sad imaju samo gole zidove...'

Iako su suprug i prijatelji odmah skinuli svu žbuku sa zidova, jer su izgorjele i instalacije i namještaj, još se osjeća miris paljevine. Nadaju se da će do zime biti na sigurnom...

<p>Taj trenutak užasa, kad me četverogodišnji sin krikom dozvao, nikad neću zaboraviti. Istrčala sam iz kupaonice, a on je stajao ispred vrata i preplašeno gledao u vatru koja se počela širiti dnevnim boravkom. Primila sam ga i istrčala na dvorište. Pokušala sam ući u kuću, ali je vatra već gutala kuhinju i dnevni boravak. Kad sam otvorila vrata, vatra mi je gotovo dotaknula lice, govorila nam je <strong>Marija Grijanec (30)</strong> iz naselja Kozarevac, na đurđevačkom području, koja je u petak u kući bila s najmlađim od četvero djece. </p><p>Troje starijih su otišli u školu, a suprug Đuro (36) na posao u đurđevačku Šumariju. Majka je oko 10 sati otišla u kupaonicu kako bi oprano rublje iznijela na dvorište. Četverogodišnji dječak je ostao za stolom. </p><p>- Pored njega je bila stara poderana bilježnica. Dok sam bila u kupaonici, pretpostavljam da ju je želio baciti u peć. Plamen je vjerojatno uhvatio papir i on ga je u strahu bacio od sebe - govori nam mlada žena. </p><p>Iako su suprug i prijatelji odmah skinuli svu žbuku sa zidova, jer su izgorjele i instalacije i namještaj, još se osjeća miris paljevine. Od ljetos preuređene dječje sobe ostalo je tek nekoliko detalja na golim zidovima... </p><p>Sad su Magdalena (14), Mato (10), Ivan (7) i Stjepan (4) kod Đurina oca, a on spava u šupi kako bi prije i nakon posla čistio kuću.</p><p>Đuro hvali sumještane jer su se pokazali velikim ljudima, a vatrogasci iz Kozarevca, govori nam, zaslužuju medalju za hrabrost, kao i oni iz Đurđevca. Usput ženi govori da je ipak sve u redu jer nitko nije stradao. </p><p>- Moji susjedi iz DVD-a Kozarevac spriječili su da se vatra proširi na krovište, dok nisu stigli pripadnici JVP-a Đurđevac i ugasili vatru. Da to nisu uspjeli, ostali bismo doslovce bez kuće - govori Đuro. </p><p>Uskočili su i njegovi iz Šumarije, a načelnik općine Kloštar Podravski obećao je pomoć oko nabavke materijala.</p><p>Dok je Marija još u šoku, jer ostali su doslovce bez ičega, Đuri se u glasu osjećaju optimizam i nada da će kuću do zime uspjeti obnoviti. Kupili su je prije 14 godina i u nju uložili gotovo 200.000 kuna, a razmjeri štete su vjerojatno i veći od uloženog.</p><p>Nema dugo da su stavili plastičnu stolariju. </p><p>Nedostajali su samo neki detalji i fasada kako bi kuća bila završena.</p><p>Djeca će od škole dobiti nove udžbenike, radne bilježnice i školski pribor te torbe, no sve drugo su izgubili. Na rastanku ih pitamo što bi željeli, a najstarija Magdalena, učenica 7. razreda, tiho kaže: </p><p>“Da Božić dočekamo u svojoj kući”.</p><p>Najmlađi, koji nije napuštao majčino naručje, povjerio nam se da se jako uplašio vatre. Marija kroz suze zaključuje, dobro je da se nije dogodilo veće zlo, ostalo će zajedno nadoknaditi.</p>