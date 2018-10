Ljubav i dobrota: 'Kad su došli po auto, plakali su se od sreće'

Zadranka Filomena (32), samohrana majka, prije nekoliko dana oduševila je Hrvatsku svojim postupkom, poklonivši Opel Corsu nepoznatoj ženi, također samohranoj majci.Sve je počelo kad je Filomeni rođak javio da jedan njegov prijatelj ima automobil koji joj želi pokloniti jer mu više ne treba.

- Rekla sam mu da ja već imam auto, također Corsu, i da bi je trebalo nekome drugome pokloniti. On će je dati tebi, pa ti pokloni kome hoćeš, rekao mi je. Ta Corsa nije imala gume, pa smo to riješili i ja sam dala oglas da poklanjam auto - počela je svoju priču Filomena velikog srca.

Počeli su se javljati ljudi sa svih strana, a bilo je tu i preprodavača auta...

- Bilo je svega, ali kad se pojavila ova samohrana majka, nisam imala dileme. Donijela je potvrdu da je socijalni slučaj i da je šest mjeseci bila u sigurnoj kući. A kad su ona i njezina djeca došli po auto, to je bilo nešto neopisivo. Te dječje suze radosnice, njihovi zagrljaji i poljupci, to nitko ne može platiti - rekla nam je plemenita Zadranka.

Dodala je da ju je iznenadila reakcija javnosti.

- Ne znam, meni je moj postupak bio normalan. Normalno mi je da ako imam nečega više od drugih da to dam nekome tko nema. Ali mislila sam da to neće nikome ništa značiti, nisam se ovome nadala. Kad su me nazvali novinari, rasplakala sam se. Ne znam, mislim da u današnjem svijetu fali dobrote. Žao mi je što ljudi gledaju samo materijalno, što su zaboravili na ljubav i dobrotu - govori nam Filomena.

Filomena i njezina djeca žive u unajmljenoj kući, a unatoč teškoj materijalnoj situaciji, odlučila je pokloniti i auto koji trenutačno koristi.

- Promijenit ćemo auto iduće godine pa ću pokloniti i svoju sadašnju Corsu. Nije nam lako, ali se snalazimo. Sin mi se nedavno zaposlio, a i ja radim pa je lakše. A moja dvoipolgodišnja curica je u vrtiću u cjelodnevnom boravku, što nam je besplatno osigurao Grad. Još da nađemo jeftiniji podstanarski smještaj, to je najveći problem. Nitko nas neće primiti zbog malog djeteta, a moja je curica tako dobra. Ne razbija, ne šara po zidovima - kaže nam Filomena.