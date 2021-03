Bijele Vode. Selo u okolici Gline do koje vodi stotine zavoja i 1001 rupa na cesti. U samome mjestu asfalta ni nema, no ondje u netaknutoj prirodi žive Stevan Branković (70) i Božica Raf (69).

Do njihove kuće vodi utaban zemljani put. Zimske kiše i snijeg su ga izbrazdali pa smo zadnjih 100 metara do njih propješačili. To mjesto, Stevanovu djedovinu, odabrali su za svoje umirovljeničke dane.

U jednoj sobi spavaju, jedu, kuhaju...

Kuća u kojoj su sad je trošna. U jednoj sobi spavaju, jedu, kuhaju i žive.

Malo tko zna, osim njih dvoje, da su se potajno voljeli od 1974., no tek od 1993. žive zajedno.

- Upoznali smo se u Petrinji, u gostionici Pod starim krovovima. Bila je predivna i zgodna žena. To je bila ljubav na prvi pogled. Obostrano čak - priča nam jedva Stevan.

Božica se brine za njega

Prije gotovo devet godina imao je moždani udar te mu je lijeva strana tijela ostala oduzeta.

Uspio se nekako povratiti te sad hoda jedino po kući, od kreveta do toaleta uz pomoć štapa.

Kaže, više od toga ne može, no zato je tu Božica koja mu samo vraća svu ljubav koju joj je pružio.

- Čekao me je 19 godina. Kad smo se upoznali, ja sam imala sina od četiri godine i muža koji je imao problema s alkoholom. Pomagao mi je tad potajno, bez da je itko znao s kakvim problemima se borim. Krili smo to dugo, a on nije našao ni jednu drugu - priča Božica.

Nikad se nisu vjenčali

Svoju ljubav su zato opisali kao bezuvjetnu, ali zapravo i kao neriješenu stvar - 1:1.

Službeno se vjenčali nikad nisu, ali to ih ne zanima. Njima je bitno da su jedno uz drugo.

- Nisam volio niti jednu drugu. Ja sam njoj pomagao koliko god sam mogao, a ona je sad tu pod stare dane. Kako ne mogu raditi, život mi se sveo na krevet pred TV-om, a za ostalo brine ona - kaže Stevan.

Njihov zajednički život počeo je 1993.

Treći dan nakon vojne akcije Oluja, Stevan je došao u Bijele Vode. Nisu se odmah ondje uselili, nego su neko vrijeme bili u Sisku jer ih je posao vezao za bivšu željezaru. S odlaskom u mirovinu skrasili su se u staroj drvenoj kući.

Nažalost, potres su dočekali upravo u njoj. Popucali su im zidovi, a statičari su im dali žutu naljepnicu. Kamp kućicu nisu mogli primiti zbog Stevanova zdravlja i sad čekaju da im dođe kontejner kućica.

- Teško je ovdje, no ljudi nam pomažu i nose nam svaki dan ručak. Imamo sad svega, no jedino je prijevoz problem. Muku mučimo s divljim životinjama. Nešto mi je poklalo kokoši, a divlje svinje mi redovito upadaju u vrt. Branim ga ogradom, ali ne pomaže - kaže Božica.

Boji se potresa. Uznemiri je to svaki put pa je smiruju tablete i Stevan.

- Moram je smirivati jer počne galamiti. Ali volimo se i to je to - kaže Stevan. Njezina obitelj živi u Njemačkoj i nadaju se kako će im uskoro svratiti, da se okupe kao obitelj.

- Obećali su doći za Uskrs, no ne znamo kakva će biti situacija. Nedostaju mi - kaže Božica.