U Istri je u posljednja 24 sata 221 novozaraženih. To je najveća brojka novih pozitivnih na koronavirus od početka epidemije. Načelnik Istarskog stožera civilne zaštite Dino Kozlevac istaknuo je u emisiji Studio 4 da su postojeće brojke u vezi s epidemijom posljedica toga što se u Hrvatskoj nije cijepio dovoljan broj ljudi.

- Virus se opet počeo širiti. Bolnica će vrlo brzo biti prepuna COVID pacijenata. Zdravstveni sustav već sada s naporom održava liječenje hospitaliziranih. Situacija može biti samo gora. Neće nikada biti takva da mi posao ne možemo odraditi. Imamo spreman sustav, ali ako se ne discipliniramo svi skupa, ako se ne procijepimo u većem broju i ako se ne pridržavamo osnovnih mjera koje su propisane, širenje virusa neće se smanjiti, dodao je Kozlevac.

"Zabrinjavajuće je što pozitivni na korona virus ne govore svoje kontakte"

U Istri nema žarišta koronavirusa, zahvaćena je podjednako. Kozlevac smatra da je zabrinjavajuće to što ljudi, pozitivni na koronavirus, ne žele reći svoje kontakte.

- Broj ljudi u samoizolaciji je manji od broja zaraženih. To nije dobro, jer je onda to plodno tlo za širenje virusa. Ispada da se svjesno zaražuju. To dakako nije dobro, jer su simptomi sve gori, a virus je sve jači. U respiracijskom centru je bilo jučer 17 ljudi, a četvero na respiratoru. Ako neće biti suradnje svih građana i ako se nećemo pridržavati mjera, onda ne može niti jedan sustav zamijeniti disciplinu i volju ljudi da se tih mjera pridržavaju, dodao je.

"Moramo se pridržavati mjera i virusu smanjiti prostor za širenje"

Za sada nema naznaka da će broj zaraženih početi padati, kazao je Kozlevac i napominje da niti neće početi ako se svi zajedno ne pridržavamo mjera kako bi smanjili virusu prostor za širenje.

Očekuje se da će danas biti više od 65% cijepljenog odraslog stanovništva.

"Ako se situacija ne poboljša, bit će potrebne oštrije mjere"

- I dalje imamo liberalne mjere. To omogućava kretanje virusa. Ali ako ne budemo mogli zaštiti i zdravlje ljudi i zdravstveni sustav te poboljšali situaciju, morat ćemo posegnuti za oštrijim mjerama. Sve mjere su na stolu i ne bih htio prejudicirati o tome. Pozvali smo sve organizatore da odustanu od velikih događaja. Manji događaji su omogućeni i to je točno propisani. Ne možemo zaustaviti život ali svi moramo voditi računa, rekao je.

Protiv je "lockdowna", a za COVID potvrde kaže da daju rezultate. Poručio je građanima da čuvaju zdravlje, zdravstveni sustav kako bi ga mogli koristiti ne samo za COVID bolesnike, već i za sve drugo. Ako se pridržavamo mjera i surađujemo s epidemiolozima i govorimo svoje kontakte, onda je to dobar put da zaustavimo virus, kazao je među ostalim Dino Kozlevac.