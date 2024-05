Ljudi za ljude pokrenuli obnovu Kuće za kulturu i mlade u Glini: 'Ovo je za sve ljude dobre volje'

U Hrvatskoj ulici u Glini, na kućnom broju 28, provodi se možda najbrža obnova nakon potresa. Nije riječ o bogatom investitoru, baš suprotno, riječ je o humanitarnoj udruzi Ljudi za ljude koja je iz Fonda solidarnosti i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti do sada povukla 3,8 milijuna eura za konstrukcijsku i cjelovitu obnovu Kuće za kulturu i mlade.

Na početnoj konferenciji projekta održanoj u utorak, predsjednica udruge Branka Bakšić Mitić prisjetila se kako je stara glinska obitelj Štencl godinama prije potresa dala kuću na raspolaganje udruzi čiji su volonteri uređivali okoliš i trudili se održavati male kulturne i edukativne radionice. Nakon potresa obitelj, koja živi u Zagrebu, zaključila je da se neće upuštati u obnovu te ju je poklonila Ljudima za ljude.

Dok su humanitarci razmišljali kako prikupiti sredstva da barem pokriju krov da ne propada, Hrvatskoj su odobrena sredstva iz Fonda solidarnosti za provedbu mjera zaštite kulturne baštine zgrada javne namjene oštećenih u potresu 28. prosinca 2020. godine. Ljudi za ljude su se prijavili, ali su prvo odbijeni. No, uporni kakvi jesu, žalili su se i žalba im je prihvaćena. No, od prvotnih 15, imali su tek nešto više od sedam mjeseci da izrade projektnu dokumentaciju i provedu mjere zaštite.

- Bilo je to jedno od najbržih projektiranja, ali koristili smo najnoviju tehnologiju i uspjeli smo - prisjetio se projektant Filip Cvitak iz Pro Inga samih početaka projekta u prosincu 2022. godine.

- Bilo je zahtjevno jer je bilo dosta detalja na koje se moralo paziti. Nismo mogli znati kakvo je stanje zgrade, morali smo je laserski skenirati, odraditi istraživačke radove i sve brzo projektirati - dodao je.

Izvođač radova Hrvoje Bukovec iz tvrtke H.E.L.P. pojasnio je da je najzahtjevniji dio bio učvršćivanje zgrade.

- To smo morali brzo napraviti zbog sigurnosti i radnika i građana. Krovna konstrukcija od križnog lameliranog drveta, mislim da nema u Glini takve zgrade, tako rađene, ima oko 3000 kvadrata zida ojačanog FRCM sustavom, što je ogroman posao koji iziskuje puno vremena - istaknuo je Bukovec.

Dok je trajala utrka s vremenom oko konstrukcijske obnove. Republika Hrvatska odlučila je produljiti rokove što je donijelo olakšanje na brojna gradilišta od Zagreba do Gline, pa tako i na ono u Hrvatskoj ulici 28. U međuvremenu su kroz Nacionalni plan za oporavak i otpornost osigurana sredstva i za cjelovitu obnovu.

- Sada smo došli u fazu da je konstrukcijska obnova pri kraju, a cjelovita u punom zamahu - kaže Bukovec.

Ivan Ivić, koji obavlja stručni nadzor na gradilištu, podsjetio je da je zgrada dvije godine bila bez krova, pod utjecajem vlage koja joj je narušavala integritet.

- Sada svi mi imamo zadovoljne izraze lica jer smo došli do faze obnove u kojoj svaki element koji napravimo se i vidi. U fazi konstrukcijske obnove smo imali puno šute, prašine, pažljivog štemanja jer je konstrukcija bila nesigurna i neučvršćena, pa podupiranje, učvršćivanje i onda vi u ovom prvom procesu građenja imate malo vidljivo u odnosu na ono što radite. Sada se bira boja, uljepšavaju profilacije, vide se ti detalji. Nas veseli krovna konstrukcija jer napraviti ravan krov na kosoj konstrukciji nije tako jednostavno i na njega smo ponosni - istaknuo je.

Marina Matković Vrban, konzervatorica konzervatorskog odjela Sisak, dodaje kako je vrlo zahtjevno obnavljati zgradu koja je pod zaštitom Ministarstva kulture i medija.

- Najizazovniji trenutak za nas konzervatore u obnovi je kada se ogule slojevi i kada dođemo do izvorne građe i tu onda dolazimo do novih spoznaja koje unatoč svim prethodnim istraživanjima nismo imali pa dolazimo do novih podataka o novo probijenim otvorima, zazidanim postojećim otvorima, o samoj građi, pa tu moramo u kratkom roku sagledati, valorizirati i donijeti odluku o daljnjoj obnovi, to zna biti izazovno. Ove zgrade znaju dati vrijedne nalaze. Ovdje smo imali nalaz srednjevjekovnog gotičkog kapitela koji najvjerojatnije potiče iz neke crkve koja je pretpostavljamo bila u okolici. To je jedna povijesno važna informacija. Ova zgrada je građena krajem 19. stoljeća, pripada nizu jedne od najvažnijih prometnica u Glini i dio je kulturno povijesne cjeline Grada Gline koja je vrlo vrijedna i samim time nam je želja očuvati izvorno oblikovanje zgrade i očuvati vizuru nekadašnje Gline. Poseban je izazov i pročelje i treba dosta pripreme da bi se izvelo kako treba, potrebno je puno detalja na koje se treba paziti. Svi radovi konstrukcijske obnove koji su vrlo opsežni i vrlo zahtjevni. Često su nevidljivi, ljudi vide samo završne radove i na osnovu njih donose odluku je li nešto dobro, je li lijepo ili nije lijepo i baš zbog toga pokušavamo i inzistiramo na dovođenju do savršenstva svih detalja koliko je to moguće da u konačnici dobijemo završni izgled zgrade koji predstavlja njezin identitet - rekla je.

Kako bi svi radovi bili u konačnici odobreni i plaćeni, važna je bila i potpora konzultanata.

Anita Košar Ulemek iz Logičke matrice istaknula je: „Mi smo oni koji sjedimo u uredu i premećemo papire i tražimo papir više jer ne želimo da se dogodi financijska korekcija. Na prvu se čini da je naš posao najlakši, ali je odgovornost na nama konzultantima jer je i nama proces obnove bila novina s obzirom na to da Hrvatska nije imala iskustva u provedbi Fonda solidarnosti. I sami smo se učili nekim stvarima i sada je situacija jako dobra. Bez obzira na znanje, ne možete izvesti dobar projekt ako nemate dobar projektni tim. Mislim da je glavno obilježje ovog projekta upravo odličan projektni tim. U provedbi je naravno bilo izazova, ali uz dobru suradnju unutar tima sve smo izazove i probleme prevladali."

Kraj cjelovite obnove, koji se očekuje do kraja godine, tek je početak priče, istaknula je predsjednica udruge Branka Bakšić Mitić.

- I dok traje obnova, Kuću za kulturu i mlade posjećuje puno glazbenika, umjetnika, novinara koji su oduševljeni ovim prostorom, jedva čekaju da se sve stavi u funkciju i svi žele dati doprinos da ovo mjesto oživi, da imamo sadržaj za mlade, ali i za starije, što je Glini potrebno, filmske i novinarske radionice, STEM radionice… Sve što smo radili do sada radit ćemo i dalje, ali u puno ljepšem i većem prostoru. Ovo će biti kuća i za mlade i za starije, za sve ljude dobre volje - zaključila je Bakšić Mitić.