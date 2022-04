Ljudima u kontejnerima počeli stizati ogromni računi za struju, HEP: 'Javite se, bit će otpisani'

Inicijativa Ljudi za ljude objavila je kako su ljudi koji borave u kontejnerima na potresom pogođenoj Baniji počeli dobivati astronomske račune za struju.

Račun za struju 11.856 kuna

"Danima ljudi koji žive u kontejnerima javljaju da su primili ogromne račune za struju. Više od 11 000 kuna, 9 000 kuna, 6 000 kuna… Na pitanje u HEP-u odgovaraju da su previše potrošili. Ljudi žive u kontejnerima, u limenim kutijama u kojima je ljeti pakleno, zimi ledeno. Kako bi uopće mogli biti unutra zimi grijalica mora stalno raditi, a ljeti klima. I kada smo upozoravali da ih je strah da će računi biti veliki, vlasti su porucivali - neka se griju! Računi će biti plaćeni.

Ovih dana od ljudi koji su ostali bez svojih domova u potresu, HEP traži da plate i vise od 10 000 kuna. A rate su im procijenjene na 800 ili vise od 1 000 kuna mjesečno", objavili su.

Pozvali su i ljude da u komentarima napišu jesu li i oni primili velike račune. U trenutku pisanja ovog teksta, javilo se više ljudi s visokim iznosima.

"Moraju raditi grijalice"

Čuli smo se s Brankom Bakšić Mitić, dogradonačelnicom Gline.

- Preko 30 poziva od ljudi sam imala za te račune za struju, upućujem ih sve u kontejner broj 6 u općini, gdje se vidi zahtjev za naljepnicu i je li imaju pravo na otpis. I onda da ponovo podnesu zahtjev za otpis. Ali ti ljudi su već podnijeli više zahtjeva za otpis struje! - kaže nam Branka.

Dodaje da se cifre kreću od 3.500 kuna do preko 11 tisuća kuna. Recimo, ovaj račun od 11856 kuna, kaže nam Branka, podrazumijeva period od 1. listopada do 31.3.2022. godine.

- Ljudi žive u kontejnerima, zimi im mora raditi najmanje jedna grijalica, a ljeti klima. Recimo, obitelj Karapandža je dobila 6500 kuna za nadoplatu i ratu od 940 kuna. A imaju crvenu naljepnicu - priča Branka.

Što kaže HEP?

Čuli smo se telefonski s HEP-om. Kažu da će svima koji imaju potrebne uvjete biti otpisani računi za struju, bez obzira jesu li dobili račune.

- Svi koji ostvaruju to pravo, sukladno zaključku Vlade, i svi koji spadaju u potrebne kategorije, dobit će otpis. Ako su i dobili račune na kojima ne piše da je otpisano, a smatraju da imaju pravo na otpis, trebaju se samo javiti Elektri u Sisak da im se regulira status. Svi dobivaju račune, moraju ih dobiti, ali onaj koji je ostvario pravo za otpis, na računu će mu pisati da je otpisano. Definitivno će biti otpisano i svima ostalima koji spadaju u tu kategoriju. Taj popis se redovito ažurira i moguće da je da se dogodi da u trenutku izdavanja računa opskrbljivači nisu dobili sve potrebne podatke, ali u konačnici će svima koji ostvaruju pravo računi biti otpisani. Bez obzira pisalo to na računu ili ne - kažu nam iz HEP-a. To se može obaviti osobno, poštom, telefonom ili mailom.

Kako funkcionira otpis?

Poslali su nam i službeni odgovor. Prenosimo ga:

"Prije svega važno je istaknuti da se kupcima koji imaju pravo na otpis potraživanja, računi u skladu sa zakonskim propisima moraju izdavati, iako će biti otpisani. Na takvim računima HEP Elektre treba stajati oznaka “OTPISANO”. Ako te oznake nema, a kupac zadovoljava kriterije iz zaključaka Vlade, za realizaciju prava kupac se treba obratiti nadležnom distribucijskom području HEP ODS-a (Elektri Sisak).

Otpis potraživanja bazira se na evidenciji dodijeljenih odgovarajućih oznaka kategorije oštećenja i uporabljivosti građevina koju vodi Hrvatski centar za potresno inženjerstvo te na evidenciji korisnika prava iz sustava socijalne skrbi, koja je u nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Spomenute evidencije usklađuju se s evidencijom korisnika mreže HEP Operatora distribucijskog sustava (HEP ODS-a). Kako se ta evidencija kontinuirano usklađuje, moguće je da HEP Elektra nije zaprimila podatke o svim kupcima koji zadovoljavaju uvjete za otpis. Takve će slučajeve HEP ODS po prijavi provjeriti te će ih, ima li za te kupce podatke zaprimljene od navedenih nadležnih institucija, uskladiti u evideniciji i proslijediti na postupanje HEP Elektri.

Tko ima pravo na otpis?

Podsjećamo, na temelju zaključka Vlade RH, do 30. lipnja 2022. godine, pravo na otpis potraživanja imaju isključivo krajnji kupci iz kategorije kućanstvo stradali u potresu, a koji zadovoljavaju uvjete iz zaključka Vlade RH i nalaze se na području Grada Petrinje; Grada Gline; Grada Siska; Grada Hrvatske Kostajnice; Općine Lekenik; Općine Sunja; Općine Donji Kukuruzari; Općine Majur; Općine Dvor; Općine Topusko; Općine Gvozd; Općine Jasenovac; Općine Hrvatska Dubica, Općine Martinska Ves, Općine Pokupsko i Općine Kravarsko imaju pravo na otpis potraživanja za potrošenu električnu energiju. Kupci moraju zadovoljavati jedan od sljedećih uvjeta:

- da su bili nastanjeni u stambenim objektima kojima je dodijeljena oznaka kategorije oštećenja i uporabljivosti građevina: N1 – Neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja; N2 – Neuporabljivo – zbog oštećenja; PN1 – Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled i PN2 – Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije, a koji su obilježeni istaknutom crvenom odnosno žutom naljepnicom, te koji se nalaze u zamjenskom smještaju na navedenom području odnosno krajnjim kupcima na privremenom smještaju u kontejnerima i kontejnerskim naseljima.

- da su korisnici ili su članovi njihovog kućanstva korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu ili imaju priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja, imaju pravo na otpis potraživanja.", kažu iz HEP-a.

