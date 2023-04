Ljudskošću oduševio roditelje bolesnog djeteta. Vozač KBC-a Split: 'Tako sam odgojen'

Foto: KBC Split

Doveo me do hitnog kirurškog prijema, pomogao mi je s djetetom do ulaza, dijete izvadio iz auta i sve ostalo. Mi kao roditelji bili smo u panici, on nas je smirio. Operacija je prošla uspješno, kazao je otac djeteta

Zbog njegove ljudskosti i gesti koju su u teškim trenucima toliko trebali, roditelji iz Dubrovnika uputili su javnu zahvalu vozaču KBC-a Split, 32-godišnjem Adelu Meškoviću iz Omiša, koji im je pomogao snaći se u labirintu kompleksa splitske bolnice. - Došao sam iz Dubrovnika s djetetom na hitni kirurški prijem. S obzirom da ništa ne znam po Splitu na ulazu u bolnicu sam zatekao vozača bolnice. Mladi i simpatični momak. Doveo me do hitnog kirurškog prijema, pomogao mi je s djetetom do ulaza, dijete izvadio iz auta i sve ostalo. Mi kao roditelji bili smo u panici, on nas je smirio. Operacija je prošla uspješno. Svakako, htjeli bi ga pohvaliti i zahvaliti još jednom. Vrijeme je da takvi mladi i ljubazni ljudi koji vole svoj posao rade na takvim mjestima – naveo je otac djeteta M. M. o svojem iskustvu u splitskom KBC-u datiranog na petak, 21. travnja. Vozač koji je pomagao dubrovačkoj obitelji u svom činu ne vidi ništa posebno, iako je svako dobročinstvo vrijedno za istaknuti. - Uvijek sam volio pomagati ljudima, tako sam odgojen, a i sam imam malo dijete od tri godine pa sam se u tom trenutku lako poistovjetio s roditeljima. Drago mi je što sam im olakšao i što je dijete dobro - kazao je Adel ističući da i njegovi kolege vozači rado pomažu svima. - Kao bolnički vozač radim malo više od godinu dana i volim svoj posao. Moram pohvaliti čitavu ekipu vozača, pravi smo tim, kao i svoga šefa koji nam je svima za primjer raspoloživošću i odgovornošću. On nas uvijek potiče da savjesno i marljivo radimo za dobrobit svih pacijenata i naše bolnice – istaknuo je Adel koji je trenutačno jedan od 15 bolničkih vozača. Oni su vrijedni i važni kotačić u bolničkom sustavu jer čitava bolnička logistika počiva na njima. To potvrđuje i njihov šef Ivica Moro, voditelj Službe za prijevoz KBC-a Split. Foto: KBC Split - Imamo širok spektar poslova od kojih bi izdvojio sanitetski prijevoz, prijevoz krvi i krvnih pripravaka i prijevoz pri transpiraciji organa. Radimo 24 sata dnevno i uvijek sa željom da se posao obavi najprofesionalnije moguće, ali da u centru svega ipak bude čovjek. Zato sam ponosan na našega Adela i nisam iznenađen njegovim postupkom, ali moram napomenuti da su i njegovi kolege dionici ovako sličnih lijepih priča – kazao je Moro. Bolnički vozači zahvalni su roditeljima iz Dubrovnika što su pohvalu objavili javno jer ona može biti mali poticaj svima da svakodnevna dobra djela koja svi možemo činiti nekome mogu uljepšati dan ili olakšati tešku situaciju u kojoj se nalazi.