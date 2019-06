Ljutiti karetaš Plenki iz Splita: 'Prodajem sve, odlazim odavde'

Boris Plenković s osam “kareta” dostavlja robu trgovinama u centru Splita. Za dozvole je platio 50.000 kuna, ali mu je, kako kaže svega dosta, napušta posao, prodaje kuću i seli iz Hrvatske.

Plenković je ogorčen što je gradska vlast dozvolila dostavu robe samo do 9 sati ujutro, do kada ne može dostaviti ni 20 posto robe. Zato su njegove djelatnike počeli kažnjavati komunalni redari, pa je osim 50.000 kuna za dozvole već platio i nekoliko tisuća kuna kazni:

- Sada mogu ključ u bravu, upropastili su me. Prodat ću firmu, kuću i selim iz Hrvatske, ovo više nema smisla. Ne daju nam raditi i živjeti, a najgore je što se nekima to dopušta. Tako u centar ulaze i kamioni, paletari, a nama se ne dopušta. Pa kako ćemo dostaviti svu robu do 9 sati ujutro, pa jesu li oni svjesni koliko ima trgovina u centru grada, pita se Boris Plenković. Nezadovoljan je što pravila nisu za sve jednaka.

- Ali neki mogu, nekima se dopušta, valjda onima s najjačim vezama, kaže ogorčeni poduzetnik. Onda se vlast ne treba čuditi što ljudi odlaze i što gube izbore - kaže splitski Plenković, koji je, kaže, u daljnjim rodbinskim vezama s premijerom Andrejom Plenkovićem.

Tema: Hrvatska