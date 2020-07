- Kanal je \u0161irok nekoliko metara, pogledajte samo kolika koli\u010dina vode dva sata nakon otvaranja tu otje\u010de. Ja ovo pi\u0161em u 2:30, nitko od nadle\u017enih iz Vodoopskrbe i odvodnje se jo\u0161 nije pojavio. Valjda idioti ni ne znaju da to postoji. Da je taj kanal bio otvoren, sva ova sila vode bi otjecala u Savu, tko zna koliko ku\u0107a, cesata i svega ostalog u gradu ne bi bilo poplavljeno. To je jedna od \u017eila kucavica odvodnje. A kanal zatvoren. Da nije bilo tu kvartovske ekipe, koja je provalila i sama otvorila kanal, jo\u0161 bi plivali. Stra\u0161no je kako je sustav zakazao. U ovom gradu se vi\u0161e ne zna tko pije...ali mi pla\u0107amo! - napisao je ljutiti gra\u0111anin na Facebooku.

Ljutiti Zagrepčani: “Otvorili smo branu koju su Hrvatske vode držale zatvorenu i spasili kvart”

<p>Zagreb je sinoć uslijed jakih kiša potpuno poplavio. Ustava kanala Kuniščak, koja vodi od Gornjeg grada, peko Trnja pa skroz do Save, je sinoć bila zatvorena. Susjedi su provalili u objekt ustave i otvorili kanal da voda otječe u Savu.</p><p>- Kanal je širok nekoliko metara, pogledajte samo kolika količina vode dva sata nakon otvaranja tu otječe. Ja ovo pišem u 2:30, nitko od nadležnih iz Vodoopskrbe i odvodnje se još nije pojavio. Valjda idioti ni ne znaju da to postoji. Da je taj kanal bio otvoren, sva ova sila vode bi otjecala u Savu, tko zna koliko kuća, cesata i svega ostalog u gradu ne bi bilo poplavljeno. To je jedna od žila kucavica odvodnje. A kanal zatvoren. Da nije bilo tu kvartovske ekipe, koja je provalila i sama otvorila kanal, još bi plivali. Strašno je kako je sustav zakazao. U ovom gradu se više ne zna tko pije...ali mi plaćamo! - napisao je ljutiti građanin na Facebooku.</p>