Locirali su objekt koji bi mogao biti brodica: 'Pretraga područja će pokazati o čemu je riječ'

Već treći dan intenzivno pretražuju more u potrazi za umaškim ribarima. Lučka kapetanica Pule, Dolores Brenko Škerjanc, kazala nam je da su u četvrtak krenuli na dva područja pretraživanja te da su tijekom potrage uređajem ehosonderom uspjeli uočiti nešto na dnu mora, i to na području kraj Novigrada.

Jesu li na dnu mora uočili brodicu umaških ribara ili je riječ o nečem drugome, saznat će se nakon pretraživanja područja. U akciju potrage za dvama ribarima kojima se od utorka gubi svaki trag uključili su se i ronioci.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Konkretno, uključile su se dvije brodice pulske kapetanije, koje pretražuju poziciju na kojoj je posljednji put lociran mobitel nestalih ribara. Obalna straža i riječka kapetanija također pretražuju, i to južni dio, a u cijelu priču uključila se i talijanska strana - rekla nam je kapetanica. Dodala je da su kao pomoć u potrazi angažirali ronioce specijalne policije iz Pule, pritom još jednom istaknuvši da su vidjeli nešto, odnosno da se na dubini od 27,7 metara nalazi "nešto".

- Ronioci intenzivno pretražuju to područje i za sada nemam informacija kojima bih mogla potvrditi što je to točno što se nalazi na dnu mora, na poziciji od oko deset milja od Novigrada. Uz to, zbog obitelji nestalih ne možemo zasad špekulirati o kakvom je objektu riječ - zaključila je Brenko Škerjanc.

Podsjetimo, od utorka u istarskom akvatoriju tragaju za dvojicom umaških ribara koji su to jutro oko 3 sata krenuli u izlov morskog psa - kadela. Njihov brod dužine od oko 7,5 metara isplovio je unatoč lošem vremenu i visokim valovima.

Ribari za kojima se traga su Dražen Pintarić i Anton Kutić iz Umaga. Posljednji put dvojac je viđen u utorak oko 10.30 sati. Njihov nestanak prijavile su obitelji nakon što se nisu vratili u uobičajeno vrijeme, nakon čega je počela prava drama. Čim su čuli da se njihovi kolege nisu vratili, unatoč lošem vremenu u potragu su se odmah uputili kolege i prijatelji nestalih ribara, a među njima i Michael Latin te Marko Jurić iz Umaga.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Čim smo čuli da se nisu vratili, nismo oklijevali i odmah smo prionuli na posao. Oko 18 sati svojim smo brodovima krenuli u potragu za njima. Nažalost, vratili smo se tog dana oko 21 sat bez ikakvog odgovora ili traga. I dalje imamo veliku nadu da su negdje živi i da ih Bog čuva te da ćemo ih naposljetku ipak negdje pronaći - rekli su nam u srijedu emocijama vidno slomljeni kolege ribari. 

