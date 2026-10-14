Lokalni DVD-ovi i zadarski vatrogasci napustili su požarište, a cijelu noć dežurat će pripadnici DVD-a Kali.
OSTAJU DEŽURATI CIJELU NOĆ
Lokalizirali požar na Ugljanu
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Požar koji je oko podneva izbio u tvrtki Kali tuna u Kalima na otoku Ugljanu lokaliziran je oko 17 sati, potvrdio je Hini županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
"Vatra je zahvatila površinu veličine 100x50 metara i nije se proširila izvan otvorenog skladišta u kojemu je buknuo požar", rekao je Rudić.
Dodao je da je gorjelo nekoliko slojeva ribarskih mreža, paleta, materijala za plastificiranje brodova, a vatru su, uz pomoć bagera koji je raskopavao naslage zapaljenog materijala, gasili DVD-ovi s otoka Ugljana i Pašmana te vatrogasci iz Zadra.
Lokalni DVD-ovi i zadarski vatrogasci napustili su požarište, a cijelu noć dežurat će pripadnici DVD-a Kali.
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