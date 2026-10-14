Lokalizirali požar na Ugljanu

Požar koji je oko podneva izbio u tvrtki Kali tuna u Kalima na otoku Ugljanu lokaliziran je oko 17 sati, potvrdio je Hini županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.

"Vatra je zahvatila površinu veličine 100x50 metara i nije se proširila izvan otvorenog skladišta u kojemu je buknuo požar", rekao je Rudić.

Dodao je da je gorjelo nekoliko slojeva ribarskih mreža, paleta, materijala za plastificiranje brodova, a vatru su, uz pomoć bagera koji je raskopavao naslage zapaljenog materijala, gasili DVD-ovi s otoka Ugljana i Pašmana te vatrogasci iz Zadra.

Lokalni DVD-ovi i zadarski vatrogasci napustili su požarište, a cijelu noć dežurat će pripadnici DVD-a Kali.