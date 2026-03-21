ČUVA GA 24 VATROGASACA

Lokaliziran požar kod Solina

Piše HINA,
Lokaliziran požar kod Solina
Solin: Šumski požar tijekom večeri buknuo je iznad Solina | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Požar je izbio na teško pristupačnom terenu na planini Kozjak, između protupožarnog puta i litice

Požar kod Solina na planini Kozjak, koji je buknuo u petak uvečer, lokaliziran je u subotu ujutro u 6.50 sati, a požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje, makija i borova šuma na površini od 13 hektara, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ).

- Na čuvanju požarišta ostaje 25 vatrogasaca s osam vozila iz DVD-a Solin, Klis, Vranjic i Split. Trenutno radimo na sanaciji požarišta - izjavio je zamjenik zapovjednika DVD-a Solin Josip Grgić.

Županijski vatrogasni centar Splitsko-dalmatinske županije zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Solina u petak u 19,07 sati, koji su vatrogasci gasili cijelu noć.

Požar je izbio na teško pristupačnom terenu na planini Kozjak, između protupožarnog puta i litice. Gašenje je dodatno otežavao jak vjetar i niska temperatura. Zbog požara su isključeni dalekovodi na ugroženom području.

U gašenju je sudjelovalo 69 vatrogasaca s 20 vatrogasnih vozila iz Javne vatrogasne postojbe Split te DVD-a: Solin, Vranjic, Klis, Split, Žrnovnica, Kaštela, Kaštel Gomilica, "Mladost" Kaštel Sućurac i Omiš. U pripravnost su stavljeni i vatrogasci s područja Omiša i Trogira.

Solin: Šumski požar tijekom večeri buknuo je iznad Solina
Solin: Šumski požar tijekom večeri buknuo je iznad Solina | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Uz vatrogasce angažiran je građevinski stroj tvrtke Cemex za sanaciju protupožarnog puta, a na terenu je bio i  jedan član HGSS-a s vozilom. Državni vatrogasni operativni centar zaprimio je u petak i informaciju o požaru otvorenog prostora kod Miočića, za koji je Županijski vatrogasni centar Šibensko-kninske županije dobio dojavu u 16:33 sati.

Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 9 hektara. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno devet vatrogasaca s tri vatrogasna vozila iz JVP-a Drniš i DVD-a Drniš. Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 19,36 sati, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. 

Komentari 0
