<p>Kad su predizborne ankete pokazivale da politička platforma Možemo ulazi u Sabor s dva, pa tri, a potom možda i četiri zastupnika, ta je ekipa imala razloga za euforične parole. Istovremeno, ankete su bile i jasna poruka da glas za njih neće biti bačen u vjetar, da oni doista mogu do parlamenta, pa nije čudno da je konačan rezultat gotovo dvostruko snažniji od predizbornih procjena.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Rasplesani Možemo! slavi rezultate</strong></p><p>No, je li rezultat ove političke skupine, koja se profilirala ponajprije kroz jak politički aktivizam u glavnome gradu i kritiku <strong>Milana Bandića,</strong> doista golemo iznenađenje? Može se reći da oni jesu najveće iznenađenje izbora, ali nikako da je njihov rezultat potpuno neočekivan.</p><p><strong>Tomislav Tomašević</strong>, ekolog i aktivist, čovjek školovan na Cambridgeu, kao vijećnik u Skupštini grada Zagreba, jasniji je, glasniji i artikuliraniji od svih SDP-ovih skupštinara zajedno koji bi, da je političke logike, trebali biti najjača oporba svom bivšem članu Bandiću.</p><p>Kad je glavni grad pogođen užasnim potresom, Tomašević i njegova ekipa bili su vidljivi, prisutni, jasno pokazujući da dobro znaju što je stanarima razorenih domova najpotrebnije, da znaju što Bandić i Vlada koju on podržava loše rade.</p><p>Doduše, u finišu kampanje nakratko se činilo da je platforma uzdrmana manifestom Radničke fronte i porukama Tomaševićeve saveznice<strong> Katarine Peović</strong>. Ta je aktivistica i teoretičarka javno plasirala nekoliko žešćih antikapitalističkih poruka, pa je, poput Robin Hooda 21. stoljeća, poručivala da bi bilo dobro oteti novce prebogatima. Mnogi su u toj platformi zbog njezinih izjava lupali glavnom o zid, a neki i otvoreno rekli: Nije nam ona trebala...</p><p>No, sada se čini kao da su Radnička fronta i Katarina Peović bili tek mala crvena značka na reveru jedne ipak široko postavljene priče, značka koja nekima nepodnošljivo bode oči, ali većini- čini se- uopće ne smeta.</p><p>Poruke koje su odašiljane s predizbornih skupova ove ekipe ponekad su djelovale anakrono, pa i utopistički, oni su govorili o borbi za prehrambenu samodostatnost i za ukidanje prekarnog rada, bilo je i prilično čudnih antipoduzetničkih poruka, čekala se još neka parola protiv buržoazije, ali znajući da se Katarina Peović i Radnička fronta drže postulata po kojemu nema antifašizma bez antikapitalizma, nije takav angažman trebao odveć čuditi.</p><p>Na kraju, sve to njima doista nije štetilo. Štoviše, čini se da im je pomoglo, da su tako zahvatili i biračko tijelo koje još reagira na crveni sentiment, a koje tu sklonost, bez obzira bila riječ o mlađoj angažiranoj generaciji ili onima koji su tek nostalgični prema nekim prošlim vremena, već dugo ne nalazi nigdje na lijevom političkom spektru.</p><p>Na kraju, ideologija doista nije presudna u uspjehu ove opcije, njihova najveća vrijednost jest njihov stvaran angažman, njihov aktivizam i njihova volja da djeluju u korist običnih ljudi i ne odustaju ni onda kada se izlažu Plenkovićevoj poruzi ili Bandićevu prijeziru.</p><p>Na takav angažman, na takvo uporno i marljivo djelovanje, već godinama nije spreman nitko u SDP-u ni oko njega, pa ne treba čuditi ako će lokalni izbori dodatno zapečatiti sudbinu jedne, nekoć velike stranke, a osnažiti Tomaševićevu platformu.</p>