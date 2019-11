London: Vode se razgovori s Ryanairom oko letova u Osijek

Jedan od najvećih svjetskih niskotarifnih zračnih prijevoznika, Ryanair bi od iduće godine mogao ponovo letjeti za Zračnu luku Osijek, slijedom razgovora i pregovora predstavnika te kompanije s ministrom turizma Garijem Cappellijem i direktorom HTZ-a Kristjanom Staničićem na svjetskoj turističkoj burzi WTM u Londonu.

"I mi i Ryanair želimo proširiti suradnju u Hrvatskoj. U današnjim razgovorima s njihovim predstavnicima inzistirali smo da se prošire i na kontinent zemlje, čiji ukupni razvoj, kao i razvoj turizma, podržava hrvatska Vlada. To znači da se otvara prilika za Osijek i Ryanair te je naš uvjet da ako se žele širiti i s nama surađivati, što podrazumijeva i zajednička ulaganja, to više ne može biti samo Zadar kao do sada", otkrio je ministar turizma Gari Cappelli.

Kazao je da se za početak pregovara o letovima tog prijevoznika za Osijek idućeg ljeta, od lipnja do rujna, čime bi, po ocjeni ministra, bili korak ispred drugih s obzirom na planove i ulaganja u jačanje turizma u Slavoniji.

Staničić je naglasio da će to biti marketinška suradnja kroz udruženo oglašavanje, u čemu jednakim omjerima ulaže Hrvatska i strani partneri na promociji destinacija na koje lete.

"Ako bismo sve dogovorili, idućeg ljeta bi Ryanairom do Osijeka moglo doletjeti oko pet tisuća turista iz raznih destinacija svijeta, gdje taj prijevoznik leti, a ostaje i u Zadru, što ovisi o suradnji sa Zračnom lukom Zadra. Do kraja ovog mjeseca znat će se što će točno biti, ali vrlo su izvjesni ti letovi na Osijek", kazao je Staničić, dodajući da je u 2019. s tim prijevoznikom stiglo u Hrvatsku 310 tisuća putnika, a da ih se u 2020. očekuje oko 400 tisuća.

I s najvećim svjetskim touroperatorom TUI-jem razgovarali su na WTM-u o širenju suradnje, pri čemu je TUI, kako je izjavio Staničić, za 2020. najavio novih 20 tisuća putnika, većinom na novim charter letovima i prema destinacijama gdje ima partnere u Hrvatskoj - u Istri, na Braču i srednjoj Dalmaciji.

"TUI je u fazi poslovnog repozicioniranja, a i preuzeli su dio prometa od propalog Thomasa Cooka, a kako su nam kazali, zadovoljni su poslovanjem u Hrvatskoj, mada se radi o za njih još relativno skromnim brojkama turista koje dovode. Ove su godine naime prešli 200 tisuća putnika", otkrio je Staničić.

Upozorenje na moguće posljedice recesije u eurozoni

Iako bez konkretnih pokazatelja koji bi to potvrđivali, istraživačko-konzultantska tvrtka Euromonitor International je predstavljajući na WTM-u nove trendove za turizam u Velikoj Britaniji, Europi i svijetu za 2020. upozorila na moguće posljedice na turizam u slučaju recesije u eurozoni.

"U idućih pet godina, ako bi došlo do recesije u eurozoni, najviše bi 'patili' turizmi Italije i Francuske, potom Španjolske, Grčke i Turske", istaknuli su predstavnici te kuće na predstavljanju globalnih trendova za turizam od 2019. do 2024.

Naznačili su i da bi niskotarifni zračni prijevoznici i kratkoročno iznajmljivanje i dalje moglo rasti, jer će korisnici i dalje tražiti dobar omjer vrijednosti novca i kvalitete, ali i da je veliki trend zabrinutosti europskih potrošača zbog klimatskih promjena.

"Zbog toga se u turizmu u brojnim regijama i destinacijama svijeta razrađuju, a negdje već i primjenjuju novi biznis modeli kojima se smanjuju negativni utjecaji na okoliš. Sve je više i modela za bolju dostupnost turizma osobama starije dobi i s invaliditetom", izdvojila je na predstavljanju tih trendova Caroline Bremner iz Euromonitora.

