Loši su im temelji: Most ide na rekonstrukciju, Grmoja ostaje

Saborski zastupnik i politički tajnik Mosta Nikola Grmoja u srijedu je izjavio da su, nakon podbačaja na europskim izborima, shvatili poruku koju su im građani uputili te je najavio da idu u rekonstrukciju, a dodao je i kako još nisu odlučili hoće li na predsjedničke izbore ići sa svojim kandidatom.

- Jasno ćemo definirati politike Mosta i ono što nam je u fokusu, a to je dobrobit građana. Napisat ćemo novi Statut i Program, prošiti Predsjedništvo, Glavni odbor i uvesti nove ljude u ta tijela - pojasnio je poteze koji su pred strankom nakon što nije uspjela izboriti mandat u Europskom parlamentu.

Politički tajnik Mosta Grmoja kazao je da je preuzeo odgovornost za neuspjeh na izborima, ali neće podnijeti ostavku nego se neće kandidirati na jesenjem izbornom saboru ni za političkog tajnika, ali ni na neke druge funkcije koje namjeravaju uvesti novim Statutom.

- Ostajem predsjednik Kluba zastupnika, ostajem čvrsto uz Most i to je to - kazao je, pojasnivši da odgovorna politika znači preuzimanje odgovornosti, a ako toga nema, nema ni odgovorne politike.

- Ja sam preuzeo odgovornost jer sam diktirao tempo ove kampanje, odlučio da Most ima dva velika skupa, dok su drugi predlagali da imamo više manjih skupova po Hrvatskoj i mislim da zbog tih odluka trebam preuzeti odgovornost - pojasnio je.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Rasprava o predsjedničkom kandidatu tek predstoji

Grmoja je rekao i da im tek predstoji rasprava o tome hoće li imati predsjedničkog kandidata budući da je ispred njih sada ovaj mukotrpni posao. „Pitanje je možemo li igrati na oba kolosijeka jer trebamo pripremiti novi Statut i novi Program, rekonstruirati Most i pitanje je možemo li paralelno odigrati i predsjedničke izbore. O tome ćemo tek odlučiti“, poručio je.

Sve su opcije u igri, a ako ne budu išli na predsjedničke izbore, kao i prošli put, pozvat će, najavio je, građane da glasaju po savjesti. „No, to još nije bila tema Glavnog odbora i tek trebamo raspraviti što je najbolje za Most i Hrvatsku u ovom trenutku“, zaključio je.