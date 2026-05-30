Loto 7 rezultati, 43. kolo

Dana 30. svibnja 2026. godine održano je 43. kolo Lota 7 u organizaciji Hrvatske lutrije. Donosimo vam pregled dobitnih brojeva, iznosa dobitaka te informacije o očekivanom jackpotu za sljedeće kolo.

Dobitni brojevi za 43. kolo su: 3, 4, 5, 8, 17, 24, 34, a dodatni broj je 10. Joker broj izvučen u ovom kolu je 651270.

U ovom kolu nije bilo dobitnika ni u kategoriji 7 pogodaka ni u kategoriji 6+1 pogodak. Najveći dobitak ostvaren je u kategoriji 6 pogodaka, gdje su dva dobitnika osvojila po 3.843,37 eura.

Za sljedeće, 44. kolo Loto 7 očekuje se jackpot u iznosu od čak 1.570.000 eura.