Loto 7 rezultati: Ovo su brojevi izvučeni u 36. kolu lutrije

U 36. kolu Hrvatske lutrije Loto 7, održanom 6. svibnja 2026. godine, izvučeni su sljedeći brojevi: 2, 10, 16, 19, 28, 29, 35, a dodatni broj je 34. Joker broj za ovo kolo bio je 594405.

Nažalost, u ovom kolu nije bilo dobitnika glavne nagrade s pogođenih svih 7 brojeva, kao ni dobitnika sa šest pogodaka i dodatnim brojem. Najveći osvojeni dobitak iznosi 9.077,07 eura za jednog dobitnika sa šest pogodaka. Ostali dobitci raspoređeni su kako slijedi:



- 6 pogodaka + 1: 1 dobitnik, 9.077,07 EUR

- 6 pogodaka: 1 dobitnik, 261,84 EUR

- 5 pogodaka + 1: 8 dobitnika, 49,17 EUR

- 5 pogodaka: 112 dobitnika, 24,78 EUR

- 4 pogodaka + 1: 247 dobitnika, 4,78 EUR

- 4 pogodaka: 2.047 dobitnika, 2,78 EUR

- 3 pogodaka + 1: 1.679 dobitnika, 1,50 EUR

- 0 pogodaka + 1: 6.739 dobitnika, 1,00 EUR