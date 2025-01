Lov na metropolu: Gužva pred Tomaševićevim golom sve veća, brojni kandidati kreću na grad

Gužva pred Tomaševićevim golom sve je veća. Kandidaturu za zagrebačkoga gradonačelnika prvi je prošle godine objavio Ivica Lovrić, koji je osnovao stranku Plavi grad. Bivši Bandićev pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport uvjeren je da može pobijediti aktualnoga gradonačelnika. “Da bi se riješio problem prometa u gradu Zagrebu, Zagreb mora dobiti metro”, rekao je na predstavljanju programa. U prvome mandatu potegao bi trasu od Kvaternikova trga do aerodroma. Novac, smatra Lovrić, nije problem - gradnja bi se financirala iz sredstava EU. Jarunski most je, kaže on, njegova ideja koju je Možemo! najprije odbio a potom prisvojio. Zagrebu nudi gradnju 12 garaža, ukidanje blokovskog parkiranja, otvaranje Stare Vlaške i Masarykove za automobile, vraćanje tri traka u Deželićevu, otvaranje Jarunskog jezera za promet i micanje stupića.

