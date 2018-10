Lovice po Istri: Migranti skočili iz busa ravno u ruke policajaca

Četiri migranta zamolila su vozača autobusa da im stane kraj Buja. Čim su izašli, odnekud se stvorila policija te su ih priveli, ispričao je jedan očevidac incident od četvrtka u Istri.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1201799 / ]

Prema videosnimci, koju je poslao 24sata, vidi se kako je policajac uspio zaustaviti dva muškarca. Druga dvojica su se skrivali u grmlju te su pokušali pobjeći u šumu.

Istarska policija nam je potvrdila kako su zatekli četiri tražitelja međunarodne zaštite.

Foto: čitatelj 24sata

- Nakon obrade nismo utvrdili da su počinili ijedan prekršaj. Upućeni su da se vrate u centar u Zagreb - rekli su u istarskoj policiji.

Kako neslužbeno doznajemo, iako nisu ništa skrivili, istražitelji sumnjaju da je muškarcima bio cilj prijeći granicu sa Slovenijom kako bi se domogli Europe. Sličnih hvatanja bilo je i ranije te se također radilo o ljudima koji su se izjasnili da žele zaštitu u Hrvatskoj.

Foto: čitatelj 24sata

S druge strane hrvatske granice, one s BiH, dvjestotinjak migranata jučer su treći dan prosvjedovali na prijelazu Maljevac - Velika Kladuša i zahtijevali da ih se pusti u Europsku uniju.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Policija je izvijestila da nije bilo nikakvih incidenata, a migranti su se zadržavali uz šatore uz koje lože vatru da se ugriju. Zbog sigurnosnih razloga granica ostaje zatvorena do daljnjega, promet se preusmjerava na obližnje granične prijelaze Bogovolja, dok se kamioni i tegljači usmjeravaju na međunarodni cestovni granični prijelaz Ličko Petrovo Selo.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Glasnogovornica MUP-a Unsko-sanskog kantona Snežana Galić potvrdila je kako su uhitili Iračana (38) koji je nagovarao migrante na prosvjed. Sumnjiče ga za trgovinu ljudima te je završio u pritvoru. Inače, on je do lipnja 2018. imao azil u Hrvatskoj i naše dokumente. MUP mu je to oduzeo i sad su na sudu.