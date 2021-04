Ivica Lovrić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje grada Zagreba, rekao je u emisiji U mreži prvog da su jučer poslali prijedlog stožeru da se učenici od 5. do 8. razreda vrate u škole sljedeći tjedan i da su sličan model primijenili početkom drugog polugodišta i da se pokazao uspješnim.

- Postupno vraćanje djece u škole nije donio značajniju zaraženost među djecom, isto se dogodilo i ovaj tjedan gdje smo danas na 60 manje zaražene djece nego što smo imali tijekom uskrsnih praznika. Kada govorimo o ukupnoj brojci to je skoro 25 posto. Vrlo je niska zaraženost djece i ne vidimo realnog razloga zašto se učenici od 5. do 8. razreda ne bi vratili u školske klupe. Znamo da je to najbolji model nastave, ne samo kad je u pitanju učenje već i kad je u pitanju mentalno zdravlje djece. Gradski stožer ima danas sjednicu i vjerujem da će prijedlog prihvatiti - rekao je Lovrić.

Srednjoškolci, osim maturanata, ostali bi na C modelu za sada.

Svi svi srednjoškolci, osim maturanata, ostali bi na C modelu dok se ne vidi daljnji razvoj situacije.

- Kao što povratak učenika od 1. do 4. razreda nije doprinio razvoju zaraze među učenicima, ja vjerujem da neće ni povratak učenika od 5. do 8. razreda, dodao je Lovrić. Rekao je da je s jučerašnjim danom 189 zaraženih učenika u Zagrebu te 1500 u samoizolaciji.

- Govorimo o negdje ispod 0,2 posto aktivnih slučajeva među učenicima, dok je u općoj populaciji grada Zagreba negdje iznad 0,5 posto, rekao je Lovrić.

Komentirao je i cijepljenje prosvjetnih radnika, s kojim prva kreće Primorsko-goranska županija od subote. Kaže da do podneva prikupljaju podatke.

- To ide u dogovoru s ministarstvom znanosti, vidjet ćemo hoće li cijepljenje krenuti već sutra ili od ponedjeljka - rekao je.

Kaže da je najmanja zainteresiranost za cijepljenje kod radnika u vrtićima i da još nije poznato gdje će se cijepiti prosvjetari.

Bubaš: Moramo zasukati rukave

Pomoćnica ravnatelja HZJZ-a Marija Bubaš rekla je kako nije škola okruženje koje potiče zarazu i gdje se zaraza širi, već ono što se događa izvan škole i a igralištima. Rekla je i da kreće treća faza cijepljenja opće odnosno radno aktivne populacije koja i ostvaruje najviše kontakata.



- Procjepljivanjem takvih članova populacije mi štitimo i one koji nisu mogli biti cijepljeni iz bilo kojih razloga ili one koji su cijepljeni, ali nisu razvili očekivani imunitet. Jučer sam čitala je li moguće da će Pfizer trebati treću dozu? Vjerojatno ćemo se trebati docjepljivati, nema razloga misliti da se nećemo. Cijepljenje je jedan od ključnih alata borbe s epidemijom i drago mi je vidjeti da Zagreb ima odličan, ogroman punkt.



- Sada se prikupljaju podaci radno aktivne populacije preko raznih ministarstava, nakon čega će se ustanoviti prioritetne skupine zaposlenika, dodala je Bubaš koja kaže da se trebaju cijepiti svi koji mogu.



- Prema izračunima koje sam radila mi možemo procijepiti 55 posto populacije do 1. srpnja, ali za takvo nešto moramo zasukati rukave. Dodaje i da sljedeći tjedan kreće cijepljenje turističkih radnika te da će biti dovoljno cjepiva za sve.

Ozren Polašek s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu kaže da se cijepljenjem spašavamo mjera.



- To se događa sporije nego što bi htjeli, ali krećemo se naprijed - rekao je Polašek i dodao da najviše zabrinjava nejednaka raspodjela cjepiva širom svijeta te rizik od novih sojeva. Kaže da je nesreća što su neke države odlučile na sasvim drugačiji način boriti se s epidemijom. Kao primjer je uzeo Brazil koji je dugo vremena epidemiju ignorirao, a izravna posljedica toga je povećani rizik za stvaranje novih sojeva.