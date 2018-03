Lovro Kuščević: Nemojte ljude nazivati uhljebima, to je ružno

Slijedi li konačno reforma i digitalizacija javne uprave? Kako odstraniti uhljebe koji primaju plaće i ništa ne rade? Bila je to tema HRT-ove emisije Otvoreno. Gostovali su ministar uprave Lovro Kuščević, kolumnist Večernjeg lista Milan Račić, predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske Boris Pleša, viši stručni savjetnik u Ministarstvu obrazovanja Duje Bonacci i stručnjak za javnu upravu Vedran Đulabić s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

- E-obrazac i e-pečat je e-magla, kaže Milan Račić.

- Oni neće ništa promijeniti jer je problem u sustavu koji je dirigiran od strane političkih stranaka. Dolaze nam šefovi koji nemaju pojma što rade i na pozicijama su jedino zbog politike. Dok se ne depolitizira javna uprava, neće se dogoditi ništa, smatra Račić.

- Uzeli smo bivši jugoslavenski sustav, stavili u njega malo tržišne ekonomije i dobili sendvič s oba neefikasna sloja. 60 do 70 posto procedura i pečata nam ne treba, ničemu ne doprinose, a ispada da uklanjanjem tih procedura, dobiva se da ljudi efikasnije gledaju u sunce.

Rekao je Kuščeviću i Vladi da ne gledaju javnu upravu kao svoj plijen i da puste ljude da rade dobro.

- Zaposlenici u upravi su zarobljenici sustava koji je osmislio zli genij, izjavio je.

Duje Bonacci kaže da je shvatio da očito nije klasični uhljeb jer nije politički namješten. Kaže da deset godina radi u ministarstvu, a šest mjeseci nema posla jer mu ga ne daju. Uhljeba je u njegovom ministarstvu, kaže, sve više, a naročito s dolaskom trenutne Vlade, tvrdi.

- Kadroviraju se ljudi koji nisu kompetentni za voditeljske pozicije, kaže Bonacci.

- Dok ne bude ocjenjivanja menadžmenta u javnoj upravi, cijela stvar pada. U menadžment dolaze ljudi koji padaju s Marsa, ne razumiju posao, a na kraju nadrapaju službenici ispod njih, izjavio je.

Spomenuo je bizaran slučaj iz svoje prakse. Izdavao je potvrde visokim učilištima da su akreditirana. Soba do njega vodila je natječaje za prijave za sredstva iz EU fondova, koji su tražili pri prijavi upravo taj papir koji je on izdavao, i onda su ih visoka učilišta morala opet slati poštom. Upozoravao je, kaže, upravu da se to može pojednostavniti, ali oni to nisu učinili.

- Lijepo je sanjariti o reformama, ali izvješće Europske komisije kaže da u javnoj upravi nema baš nikakvog napretka, kaže Vedran Đulabić.

Spomenuo je kako već 20 godina u zakonu postoji odredba da u sustavu državne uprave službenik ne smije tražiti papire od građana, ako ih može sam pronaći u računalu. Kaže da je sustav javne uprave doživio politizaciju kakvu nije još od vremena Tuđmana.

- Politički se biraju ministri, pomoćnici i državni tajnici. Neki su dovedeni s ceste, i to su pravi uhljebi. Reforma se svodi na normativni optimizam. Stalno se misli da treba donijeti zakon, ali on se ne provodi. Sustav ne može počivati na dobroj volji jednog službenika. Potrebna je kompletna promjena organizacijske kulture i upravljanja, a to se ne čini preko noći, istaknuo je Đulabić.

- U javnosti se svi državni službenici percipiraju kao uhljebi, a to je neistinito i potpuno neprihvatljivo, kaže Boris Pleša.

- Treba biti jako jasno koji ljudi u upravi se mijenjaju promjenom stranke na vlasti. To bi trebali biti ministri i državni tajnici, dodaje Pleša koji smatra da nemamo previše birokrata. Podsjetio je da je još od 2009. godine na snazi zabrana zapošljavanja u državnoj upravi, u kojoj trenutno radi manje od 60 tisuća ljudi.

Lovro Kuščević kaže da nema nigdje uhljeba, i da je to neprimjeren izraz, a primjereniji bi bio neradnici.

- Takvih se moramo rješavati. U izradi je novi nacrt Zakona o plaćama u državnim službama, kojim će se rad nagrađivati, a nerad sankcionirati. Radi se i na dvije uredbe o klasifikaciji radnih mjesta i o ocjenjivanju. Radna mjesta svrstat će se u razrede prema složenosti, a postojat će 12 stupnjeva napredovanja, koji će nositi povećanje koeficijenta plaće. Ograničit će se broj napredovanja, neće ih biti moguće dijeliti šakom i kapom. Ništa nije e-magla, već su sve važni projekti koji će pomoći građanima - kaže Kuščević.

- Europska komisija nije rekla da je napredak nula, već nedovoljan, ispravio je Đulabića.

Potrebna je promjena mentaliteta, oni koji dobro rade neka nastave, a oni koji ne, neka počnu raditi kako treba, zaključio je ministar.