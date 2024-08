Lucifera će razbiti žestoka oluja! Meteorolog: Oberite grožđe do nedjelje, idu grmljavinski oblaci

Vrhunac je toplinskog vala. Crveni alarm zbog iznimno visokih temperatura DHMZ je upalio za cijelu zemlju za srijedu, četvrtak, petak i subotu. Talijani su ga nazvali 'Lucifer' zbog iznimno visokih temperatura čak i za ovo doba godine.

- Ovaj će toplinski val biti upola kraći od onog u srpnju, ali to ne znači da je slabiji. Područje u kojem se nalazi Hrvatska trenutno je jedno od najtoplijih na kontinentu - rekao je za Dnevnik.hr meteorolog Ivan Čačić i najavio promjenu vremena.

Ona bi trebala stići u nedjelju kad bi temperature mogle pasti 10 do 15 stupnjeva, a toplinski val završiti velikim nevremenom.

- Ovo što se događa nije slučajno i možemo to povezati s globalnim zatopljenjem. Svaki u posljednjih trinaest mjeseci je bio najtopliji ikad. Sve ovako visoke energije u atmosferi vezane su za rizike od nepogoda i nevremena. Prognoza pokazuje da će u nedjelju i ponedjeljak u kontinentalnom dijelu Hrvatske pasti između 30 i 70 mm kiše po četvornom metru. Preporučio bih poljoprivrednicima da do nedjelje obave berbe grožđa jer očekujemo dolazak grmljavinskih oblaka - rekao je meteorolog Čačić.

Foto: Čitatelj 24sata

Hrvatska danas

Pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće, ali nestabilnije. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu lokalno pljuskovi s grmljavinom, mogu biti i izraženiji. Vjetar slab, na Jadranu poslijepodne do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 33 do 38 °C, piše DHMZ.

Hrvatska sutra

Pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. U unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi, uglavnom u gorskim krajevima. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom od 33 do 38 °C.