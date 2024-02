Ludo vrijeme! Spremite zimske jakne jer idemo i do 20°C!

Umjereno do pretežno oblačno, iznadprosječno toplo te u većem dijelu zemlje vjetrovito. Povremena kiša uglavnom na širem riječkom području i u dijelu Gorskog kotara, poslijepodne i drugdje na sjevernom Jadranu. Puhat će umjeren i jak jugozapadni i južni vjetar, na Jadranu jako i vrlo jako jugo. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 9 i 13 °C. Najviša dnevna od 14 do 19 °C, u gorju ponegdje niža, prognoziraju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Danas na istoku Hrvatske, očekuje se djelomično sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom, uz umjeren do jak jugozapadni i zapadni vjetar.

Temperature zraka bit će iznad prosjeka, jutarnje će se kretati od 4 do 9 °C, dok će dnevne doseći čak 20 °C, javlja HRT.

U središnjoj Hrvatskoj također će biti promjenjive naoblake s više sunčanih razdoblja popodne. Vjetar će biti umjeren do jak, ponegdje i vrlo jak jugozapadni i zapadni. Temperature će i dalje biti iznadprosječne, s jutarnjim temperaturama od 4 do 9 °C, dok će dnevne doseći 16 ili 17 °C.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj očekuje se oblačnije vrijeme, lokalno s vrlo malo kiše posebice na kvarneru i u gorju. Vjetar će biti umjeren jugozapadni, u gorju s jakim i olujnim udarima, a prema kraju dana na moru će okrenuti na jugo. Dnevne temperature bit će od 11 do 16 °C.

Dalmacija će imati dosta sunčanih razdoblja i uglavnom će biti suho. U unutrašnjosti Dalmacije može biti povremeno više oblaka, uz mogućnost pokoje kapi kiše. Vjetar će biti slabo do umjereno jugo i južni, a sve jači prema kraju dana. Dnevne temperature bit će od 14 do 17 °C.

Na jugu Hrvatske također će biti djelomično sunčano s promjenjivom naoblakom i uglavnom suho. Vjetar će biti slab do umjeren jugo, a dnevna temperatura porast će na oko 16 °C.

Kad se vraća zima?

Prema DHMZ-u, sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme nastavit će se do vikenda, a onda u nedjelju dolazi promjena s kišom i padom temperature. U ponedjeljak će u središnjoj Hrvatksoj biti najviše 10 stupnjeva, a ni u Dalmaciji neće biti puno više. Početkom drugog tjedna promjena i zahlađenje zahvatit će cijelu zemlju.