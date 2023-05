Lukas (15) objavio oglas da traži posao: 'Želim uštedjeti za more, a ne žicati svoje roditelje novce'

Na ideju sam došao razgovarajući s prijateljima. Nisam htio od roditelja tražiti novce za ljetovanje pa sam objavio oglas u kojem tražim poslove koje bih mogao obavljati nakon škole i tako zaraditi. Dobio sam puno poziva, ali uglavnom su mi lokacije bile predaleke, rekao nam je mladić iz zagrebačke Dubrave, Lukas Golubić (15), čiji je oglas postao viralan na društvenim mrežama.

Naime, on je polijepio plakate po svom kvartu u kojima navodi kako traži posao čišćenja, košenja, dostavljanja ili šetnje pasa kako bi uštedio za ljeto. Njegovi sumještani su oglas slikali i postavili na društvene mreže, a onda je njegov mobitel "poludio" od zvonjenja.

- Dogovorio sam se s frendovima iz razreda da ćemo zajedno krenuti s tim, ali sam samo ja postavio oglase. Prvo me nitko nije zvao pa sam pomalo i zaboravio na to. Ali kad je netko to stavio na Facebook, počeli su pozivi. Imao sam pozive s mora, iz Gajnica, Sesveta... Sve mi je nekako bilo daleko. Htio sam nešto raditi u kvartu kako bih stigao sve odraditi uz školu - rekao nam je Lukas, koji ide u osmi razred osnovne škole, a želja mu je upisati Tehničku srednju školu.

- Ne trebaju mi novci ni za što posebno, nego da imam svoj džeparac na moru. Ići ću na Vir gdje imamo vikendicu i gdje godinama ljetujem s bakom i djedom. Nisam znao da će običan oglas za posao izazvati ovoliko interesa javnosti. Bilo je poziva i u sedam ujutro i kad sam u školi. Ali tad mi je mobitel ugašen pa kad ga upalim nakon škole, poruke propuštenih poziva samo dolaze - govori nam Lukas.

Njegovi roditelji nisu ni znali da je Lukas postavio oglas.

- Saznali smo tek kad je sve završilo na društvenim mrežama. On već godinama voli samostalno raditi i imati svoj džeparac. Ja mu kao roditelj, kad ide negdje van, pokušam dati nešto sitno da ima, ali on uvijek odbije. Voli imati svoje. Njegova baka ima starački dom pa dosta pomaže tamo s nekim poslovima. Vrlo je samostalan - govori nam Lukasov otac Robert i dodaje kako je njegova supruga, kad je čula za veliki interes medija, bila u panici.

- Ona radi na sudu, a radila je s maloljetnicima. Svašta joj je prošlo kroz glavu, pa i to da će joj doći socijalna na vrata. Lukas je jedinac, a ona je dosta zaštitnički postavljena. Kad je bila sigurna da je sve po zakonu, smirila se, ali je bila jako uznemirena. Takve su majke, a ja sam kao otac jako ponosan na sina. Bitno je da mlade usmjeravamo na pošteni rad. Oni će griješiti, ali najbolje je da sami nauče, a mi ćemo ih usmjeravati - zaključio je Robert.

Najčitaniji članci