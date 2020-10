Lukašenko ignorirao ultimatum, štrajkovi diljem Bjelorusije...

Radnici uzvikuju parole, studenti su na ulicama, a policija privodi ljude u ponedjeljak dok se Bjelorusi odazivaju pozivu oporbe na nacionalni štrajk kako bi prisilili predsjednika Aleksandera Lukašenka na ostavku

<p><strong>Aleksandar Lukašenko</strong> prkosi ultimatumu da vlast preda do ponoći, izazivajući protivnike da ispune prijetnju i paraliziraju zemlju štrajkovima, gotovo tri mjeseca nakon što je njegova sporna izborna pobjeda izazvala masovne prosvjede.</p><p>Nastave li se, štrajkovi bi mogli otvoriti novu fazu krize testirajući ima li oporba masovnu potporu potrebnu da se zaustavi zemlja od 9,5 milijuna ljudi.</p><p>Lokalni mediji izvijestili su o skupinama štrajkaša u mnogim velikim državnim tvrtkama. Premijerova glasnogovornica rekla je međutim da sve glavne industrijske tvrtke u zemlji rade normalno.</p><p>Zaštitari u civilu stajali su pored kamiona pored tvornice traktora i tvornice automobila u Minsku, te priveli jednu osobu, rekli su svjedoci.</p><p>Stotine studenata s nekoliko sveučilišta koračale su ulicama plješćući i uzvikujući parole, a automobili su im trubili u znak potpore.</p><p>U jednoj ulici su iz kombija iskočili u crno odjeveni policajci s maskama na licima te izvlačili ljude iz mnoštva koje su odvodili, vidi se na snimci objavljenoj na portalu Tut.by.</p><p>Skupina studenata razbježala se nakon što ih je policija rastjerala, pokazuje snimka objavljena na mreži Nasha Niva.</p><p>Oporbena kandidatkinja Svetlana Tihanovska, koja je u egzilu, pozvala je Bjeloruse da blokiraju ulice, zatvore radna mjesta, ne odlaze u državne trgovine i službe te da povuku sav novac sa svojih bankovnih računa. </p><p>Lukašenko je rugajući se pitao: "Tko će prehraniti djecu?" </p><p>Tihanovska je u nedjelju pozvala na nastavak štrajka nakon što je policija ispalila šok granate i uhitila više od 500 ljudi na prosvjedima na kojima je sudjelovalo više od 100.000 ljudi u Minsku, 11. vikend zaredom. Održani su prosvjedi i u drugim gradovima.</p><p>"Režim opet pokazuje Bjelorusima da je sila jedino za što su sposobni", istaknula je u izjavi. "I zbog toga će sutra, 26. listopada, početi nacionalni štrajk", dodala je. </p><h2>Test ruske potpore</h2><p>Zaprijete li štrajkovi paralizom zemlje, bit će to daljnji test za rusku potporu njezinu savezniku Lukašenku.</p><p>Od početka krize Moskva ga je podržala zajmom od 1,5 milijardi dolara i povećala sigurnosnu suradnju, uključujući niz zajedničkih vojnih vježbi i prošlotjedni posjet ravnatelja ruske vanjske obavještajne agencije. </p><p>Rusija je čak poslala novinare kao ispomoć bjeloruskoj državnoj televiziji kad su zaposlenici dali otkaz u znak prosvjeda protiv onoga što su opisali kao propagandu.</p><p>Šezdesetšestogodišnji Lukašenko na vlasti je 26 godina. </p><p>Službeni rezultati pokazali su da je pobijedio na izborima 9. kolovoza. Oporba i zapadne zemlje tvrde da je glasanje namješteno, što on niječe.</p><p>Otad je u suzbijanju masovnih prosvjeda uhićeno oko 15.000 ljudi. Gotovo svi oporbeni čelnici pobjegli su ili su zatvoreni.</p><p>Zapadne zemlje uvele su zabranu putovanja i zamrzavanje imovine protiv nekih dužnosnika koje optužuju za izborne prijevare i kršenja ljudskih prava.</p><p>Međutim, morale su balansirati između podrške prodemokratskom pokretu i nevoljkosti da izazivaju Rusiju.</p>