Lukašenko: Raspad SSSR-a je tragedija, a Putin je zdrav

Ruski predsjednik Vladimir Putin je zdrav i "u najboljoj formi do sada", kazao je njegov bliski saveznik bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko u intervjuu za japansku televiziju TBS.

POGLEDAJTE VIDEO: Ima dovoljno ulja

- On i ja nismo se susreli samo kao šefovi država, već smo u prijateljskim odnosima - kazao je Lukašenko za TBS, prenosi Reuters.

- Apsolutno sam upoznat sa svim detaljima, koliko je to moguće, državnim i osobnim - dodao je.

Rusija je i s bjeloruskog teritorija pokrenula invaziju na Ukrajinu 24. veljače.

Zapadni čelnici sugerirali su da je Putin napravio skupu pogrešku pokretanjem invazije na Ukrajinu, tijekom koje su ruske snage pretrpjele velike gubitke, a napredovanje je nakon prvih nekoliko dana uglavnom zaustavljeno.

Britanski premijer Boris Johnson sugerirao je da je Putin "iracionalan", a nizozemski premijer Mark Rutte ga je opisao kao "potpuno paranoičnog".

Lukašenko odbacuje tezu da sposobnosti Putina (69) nisu na vrhuncu.

- Zapad, i vi, trebali biste izbaciti ovu glupost, ovu fikciju iz svojih glava - rekao je japanskom novinaru Lukašenko

- Putin je apsolutno fit, u najboljoj formi do sada... To je potpuno zdrava, prisebna osoba, fizički zdrava - on je sportaš - istaknuo je Lukašenko.

- Kako se ovdje kaže - prehladit će se na svim našim sprovodima - dodao je.

Lukašenko je također izrazio žaljenje zbog raspada Sovjetskog Saveza 1991., što je više puta kazao i Putin.

- Kolaps Sovjetskog Saveza je tragedija - kazao je Lukašenko.

- Da je Sovjetski Savez preživio do danas, izbjegli bismo razne sukobe u svijetu - dodao je.

Lukašenko je poručio da je za vrijeme SSSR-a svijet bio multipolaran te je postojala ravnoteža.

- Sada je razlog za ono što se događa u svijetu unipolarnost - monopolizacija našeg planeta od strane Sjedinjenih Američkih Država - kazao je.

>>Stanje u Ukrajini iz minute u minutu pratite ovdje<<