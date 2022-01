Bjeloruski predsjednik, Aleksandar Lukašenko, u obraćanju narodu i parlamentu u petak upozorio je na teške posljedice ako dođe do rata te poručio da bi on bio gubitak za sve, piše Tass.

- Snažno odbijamo rat. Rat je loša i strašna stvar. Danas je život potpuno drugačiji od onoga što je bio 1941. Ljudi su tada bili jednostavniji, većina ih je živjela jednostavnijim životom i nije bilo tako ugodno kao što je naš život sada. Ne daj Bože da izbije rat, jedna od prvih stvari koje ćemo morati učiniti bit će ostaviti svoj lagodan život iza sebe i podnijeti teškoće rata. Tko to želi? Nitko na svijetu to ne želi - istaknuo je Lukašenko.

- U tom ratu neće biti pobjede, svi ćemo izgubiti, zato ne želimo rat, dosta nam je ratova. Izgubili smo milijune ljudi u prošlim ratovima, želimo živjeti i raditi u miru - dodao je.

Prema njegovim riječima, Bjelorusija nikada nije stvarala probleme svojim susjedima i drugim narodima "i nikada ih neće stvarati", a dotakao se i odnosa s Rusijom koja im je najveći partner.

Ponovio je da su na nedavnim razgovorima s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom novinari postavljali pitanje o suštini integracije obiju zemalja. Prema Lukašenku, Putinov odgovor je bio da Rusija zajedno s Bjelorusijom mora stvoriti moćan temelj ekonomske integracije, izgraditi bazu za buduće odnose.

- To je njihovo shvaćanje i ne bismo trebali predbacivati Rusiji [misleći] da želi apsorbirati Bjelorusiju. Nema takvih ciljeva. To se nikada neće dogoditi i rusko vodstvo to ne namjerava učiniti - rekao je Lukašenko

Govoreći o prednostima integracije Rusije i Bjelorusije, Lukašenko je istaknuo da će osim poduzeća i poslovanja, učinak osjetiti i obični ljudi. Prije svega, to se tiče usklađivanja migracijskog zakonodavstva, pojednostavljenog zapošljavanja, obrazovanja, turizma, roaminga i sličnog.