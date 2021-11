Prof. dr. sc. Ivica Lukšić, ravnatelj KB-a Dubrava je u Dnevniku HTV-a komentirao reduciranje kapaciteta te bolnice za ne-covid bolesnike. Od srijede ukidaju cjelokupni elektivni program, osim za hitne i onkološke bolesnike.

- U suradnji s ostalim zagrebačkim bolnicama, svi se jednako pripremamo i reorganiziramo službu da bismo zbrinuli ono što je trenutno najpotrebnije, a to je zdravstvena skrb za covid bolesnike. Vjerujemo da ta restrikcija neće dugo trajati, da ćemo uspjeti prebroditi četvrti val, i da ćemo postupno vraćati djelatnosti u funkciju - dodao je.

Formirali još jednu jedinicu intenzivne za covid bolesnike

Poručio je kako su formirali, uz postojeća 33 kreveta u intenzivnoj za covid bolesnike, točnije tri jedinice intenzivnog liječenja, još jednu dodatnu, četvrtu, s novih devet kreveta.

- To nije samo devet kreveta, to je sofisticirana oprema, tehnika i, najvažnije, to je visoko specijalizirani medicinski kadar, liječnici i medicinske sestre. Za oformiti jednu takvu jedinicu treba puno osoblja kojeg povlačimo iz drugih odjela, i na taj način smo prisiljeni reducirati kapacitete za druge bolesnike - objašnjava Lukšić.

Dodao je i kako su i ljudski resursi ograničeni, ne samo materijalni što je, tvrdi, nakon ovako dugog perioda pandemije, realna poteškoća i najveći problem za dalje.

Žalosni zbog poruka na prosvjedu

Na pitanje kako se liječnici i medicinske sestre KB Dubrave osjećaju kada na prosvjedima čuju izjave poput onih da je korona zavjera i da ne postoji, Lukšić kaže da je teško reći bilo što drugo, nego da se osjećaju žalosno.

- Samo u KB Dubrava umrlo je više od 2000 ljudi od bolesti COVID. To je ogroman broj koji se neće smanjiti, jedini put da tome stanemo na kraj, jedini put koji prevenira najteže kliničke slike, a posljedično i smrtni ishod je cijepljenje. To je jedini alat koji imamo - naglasio je.

Lukšić je naglasio i kako je podjela koja je nastala u pandemiji tužna i obeshrabrujuća te smatra da se ovaj problema mora iznijeti solidarno i zajednički.

- Svi oni čija se javna riječ čuje trebaju biti odgovorni za ono što govore, jer duboko vjerujem da je veliki dio građana zbunjen svakodnevnim informacijama koje su u medijima, koje su prisutne na raznim društvenim mrežama, i to dodatno stvara nesigurnost i podijele. U pandemiji smo i okolnosti su uistinu složene, nisu samo složene za zbrinjavanje COVID bolesnika, nego za sve naše građane. Mi nećemo moći pružiti skrb drugim građanima ako ćemo ju pružati samo COVID bolesnicima - zaključio je.