Ma, kakva zima... U Zagrebu su procvali jaglaci i visibabe. Sutra i do 18 °C, uz kišu i olujno jugo!

Iako je tek kraj siječnja, na obroncima Medvednice procvjetale su prve ovogodišnje proljetnice. Jaglace i visibabe vjerojatno su zbunile neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine, pa su ove proljetnice uranile najaviti dolazak proljeća. Narednih dana očekuju nas proljetne temperature koje će se popeti i do 18 °C, uz olujne udare juga, ali i obilne kiše s grmljavinom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:44 Procvjetale prve proljetnice u Zagrebu | Video: 24sata/Robert Anić/PIXSELL

Kako prognozira Državni hidrometeorološki zavod, u utorak, 28. siječnja će biti promjenjivo oblačno te i dalje vjetrovito i iznadprosječno toplo. Mjestimice će padati kiša koja će biti češća na Jadranu i u predjelima uz njega, a gdje lokalno može biti obilnija i praćena grmljavinom.

Foto: DHMZ

Puhat će umjeren i jak jugozapadni i južni vjetar, uglavnom u gorskim predjelima na udare olujan, prognoziraju meteorolozi. Na Jadranu se očekuje jako do olujno jugo koje će okretati na jugozapadnjak, najprije na sjevernom dijelu. Cijela Hrvatska je pod meteoalarmom, osim osječke regije, i to uglavnom zbog jakog i olujnog juga. Za područje Rijeke i okolice na snazi je narančasti alarm koji označava opasno vrijeme zbog grmljavinskog nevremena.

Foto: DHMZ

U unutrašnjosti će najniža temperatura zraka biti između 6 i 11, a najviša između 13 i 18 °C. Temperatura zraka na Jadranu će većinom biti između 12 i 16 °C. Fotografi Pixsella snimili su ove biljke poznate po obješenim bijelim cvjetovima koje se mogu pronaći u šumama. No, one su zabranjene za branje i prodaju. Kazne su vrtoglave, a idu i do gotovo četiri tisuće eura.

Procvjetale prve proljetnice u Zagrebu | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Procvjetale prve proljetnice u Zagrebu | Foto: Robert Anic/PIXSELL