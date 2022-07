Mačak Miki je nestao, brat Niki je neutješan: 'Nudimo 500 eura samo da nam se on vrati kući'

Nestao je još 29. lipnja kad smo došli na Vir gdje imamo vikendicu. Nismo ni stvari unijeli u kuću, prvo uvijek stavimo mačke. Miki i Niki su dva brata koji uvijek ljetuju I zimuju s nama. Dok smo otišli po dokumente u turistički ured, otvorili smo vrata i Miki je pobjegao, a to mu nije običaj. Od tada ga više ne možemo naći, kaže nam Eldina Samardžić, mikrobiologinja iz Innsbrucka.

Niki i Miki s njima su već sedam godina. Obitelj Samardžić ih je našla dok su bili na izletu. Brzo su postali članovi obitelji, a osim jednog davnog bijega u Ljubljani, nisu se pokazali kao skloni pustolovinama.

- Moj otac ih je vozio s Vira u Innsbruck te je stao u Ljubljani da ih nahrani. U trenutku nepažnje Miki je pobjegao. Isto smo ga tražili svugdje, vraćali se u Ljubljanu nekoliko puta i ja sam ga konačno našla nakon 28 dana u jednoj ulici. Mojoj sreći nije bilo kraja, kao ni Mikijevoj, ali, mislila sam da je ta pustolovina dosta. Nije neobično da mačke s vremena na vrijeme pobjegnu, jako su vješte, ali, zapravo on nikad u sve one godine nije ni htio napustiti kuću - kazuje Eldina.

Miki i Niki su navikli na putovanja. Zimi žive u Austriji, a cijelo ljeto u Hrvatskoj. Same što je sad Miki odlučio iskušati I neovisan život u uvali Soldatica na Viru.

- Oglasili smo preko društvenih mreža, lijepili oglase, ljudi su nam se i javljali, ali kad pošalju slike to nije naš mačak. Nudimo i nagradu, ako je slučajno završio kod nekog spremni smo bez rasprave dati nagradu od 500 eura samo da nam se vrati kući - govori Eldina te dodaje da su svi doma nesretni, cijeloj obitelji nedostaje, a pogotovo njegovom bratu Nikiju.

Razlikuju se dva mačka, tvrdi Eldina, i karakterno, Niki je mršaviji i aktivniji, a Miki mali debeljuško, voli jesti i spavati, baš kao I Garfield.

- Teško nam je svima, ljudi zovu da su ga vidjeli, na svim mogućim stranama otoka, ali kad bolje pogledamo slike to nije on. Ne znamo da li je uopće živ, iako se svi mi nadamo da jest. Bilo kava vijest o njemu, nama je bitna. Baš, baš je poseban, iako je to zapravo obična domaća mačka. Nije bilo izleta, putovanja da se nije bio s nama i silno nam nedostaje.

Cijeli otok obitelj je pretražila. Išli su čak i do obližnjeg mjesta Privlake, al i Nina, ali sve zalud, Mikiju se izgubio svaki trag.

- Moj brat Benjamin dolazi u ponedjeljak s četiri prijatelja pa će još jedom pretrażit uvalu Soldaticu na Viru i okolne uvale. Sve činimo da se vrati kući - kaže Eldina.

Obitelj Samardžić moli ako ste vidjeli Mikija ili slučajno je našao novi dom da se javite na WhatsApp broj 00436649449659.

