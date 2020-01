Macron i Trump dogovorili su primirje oko digitalnog poreza

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u utorak da je imao "izvrstan razgovor" s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o porezu na digitalne usluge koji je Francuska odlučila uvesti i da su dogovorili da će dvije zemlje zajedno raditi na tome da izbjegnu povećanje carina.

- Radit ćemo zajedno u cilju postizanja dobrog dogovora kako bi se izbjegla svaka eskalacija carina - objavio je Macron na Twitteru, dodajući da je razgovor s Trumpom održan u nedjelju bio "izvrstan".

Great discussion with @realDonaldTrump on digital tax. We will work together on a good agreement to avoid tariff escalation.