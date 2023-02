Macron: 'Moramo Ukrajini dati još oružja, time ćemo prisiliti Vladimira Putina na pregovore'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u petak da zapad treba pojačati vojnu potporu Ukrajini kako bi Kijev svojom protuofenzivom prisilio Moskvu na pregovore o završetku rata.

"Apsolutno moramo intenzivirati potporu ukrajinskom narodu i vojsci kako bi pokrenula protuofenzivu koja bi mogla dovesti do vjerodostojnih pregovora, o kojima bi odlučila Ukrajina, njezine vlasti i njezin narod", rekao je Macron na konferenciji o sigurnosti u Muenchenu.

On smatra da sada nije vrijeme za pregovore s Moskvom koja je "odabrala rat, eskalaciju rata i ići čak do ratnih zločina i napada na infrastrukturu civila".

"Rusija ne može i ne smije dobiti ovaj rat i ruska agresija mora propasti, jer ne možemo prihvatiti trivijalizaciju nezakonite uporabe sile. U suprotnom bi bila dovedena u pitanje europska i globalna stabilnost" , istaknuo je Macron.

Iako to ne želi, procijenio je da bi rat mogao potrajati. "Ali pogotovo ako to ne želimo, moramo biti vjerodostojni u našoj sposobnosti da izdržimo u ovom naporu", izjavio je Macron. "To je jedini način da ga vratimo za stol za raspravu na prihvatljiv način", dodao je, misleći na ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Iako drži da je ruska invazija koja je počela prije godinu dana propala, Macron ističe da se s uma ne smije smetnuti činjenica da će Rusija uvijek biti u Europi. "Na našem kontinentu neće biti mira ako se ne suočimo s pitanjem Rusije, bistrog uma i bez samozadovoljstva", istaknuo je.

Također smatra da će mir biti ugrožen ako Europljani ne budu imali oružje da ga brane. "Ako se Europa želi obraniti, mora se naoružati", rekao je Macron i pozvao europske zemlje da više investiraju u obranu, uključujući i zajednička ulaganja.

