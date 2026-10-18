Macron: Ovo je pokušaj rušenja Republike. Tko je pljačkao morat će nadoknaditi štetu!

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u nedjelju je izrazio „bijes” i „sram” javnosti zbog prosvjeda diljem zemlje protiv rasta troškova života i loših uvjeta u školama, koji su rezultirali s najmanje 2300 uhićenja.

Obraćajući se naciji, Macron je izjavio: „Oni koji su pljačkali morat će nadoknaditi nastalu štetu, a oni koji su pokušali srušiti Republiku snosit će odgovornost.”

NOW — French President Macron addresses nation, refuses to acknowledge radical extremism funded by leftist, socialist groups plaguing the nation as he calls for order, insisting "the youth of France are expressing great anguish & concern about the future." https://t.co/NO7eh4wQgc — Toria Brooke (@realtoriabrooke) October 18, 2026

Upozorio je na „neobuzdano nasilje” koje provode „pobunjenički elementi iz radikalnih krajnje lijevih skupina, kojima su se pridružili brojni kriminalci”. Ranije toga dana Macron je održao izvanredni sastanak s visokim državnim dužnosnicima, dan nakon što su maskirane skupine podmetale požare i napadale javne zgrade, uključujući gradske vijećnice, u nekoliko gradova.

- Obraćam vam se večeras u trenutku iznimne ozbiljnosti. Jučer, u subotu, nasilnici iz redova krajnje ljevičarskih skupina, kojima su se pridružili brojni počinitelji kaznenih djela, pljačkali su trgovine, a uništene su i javne zgrade - rekao je Macron.

- Što im je prolazilo kroz glavu? Kako Francuzi mogu učiniti ovako nešto Francuskoj? Zašto spaljivati ​​gradsku vijećnicu u Limogesu ili ured za turizam u Lyonu, zašto provaljivati ​​u gradsku vijećnicu u Marseilleu ili napadati rezidenciju prefekta u Bordeauxu? Kako su mogli otići tako daleko? Ništa ne opravdava ovakve postupke. To je neobjašnjivo i neoprostivo. Gledati ulice naših gradova tako opustošene, to je nepodnošljivo. Zatražio sam od vlade da iz toga izvuče sve potrebne pouke u pogledu obavještajnog rada, a o svemu će biti osigurana potpuna transparentnost. Istrage će se provoditi s najvećom mogućom odlučnošću - naglasio je.

Macron je također najavio da će trgovci u budućnosti dobiti financijsku pomoć, a otkrio je i da je već "poduzeo nekoliko mjera na međunarodnoj razini" kako bi podupro opskrbu zemlje energijom.

- Ti se napori moraju odraziti na cijene. Znam da Francuzi očekuju konkretne rezultate. Naša mladež osjeća duboku tjeskobu (...) zbog svoje budućnosti i mogućnosti da pronađe svoje mjesto u društvu. Razumijem naše srednjoškolce i studente te su oni u samom središtu mojega javnog djelovanja. Njihov se glas mora čuti. Naša je odgovornost dvostruka: saslušati njihov bijes i istodobno odlučno osigurati poštovanje republikanskog poretka - rekao je Macron i dodao da se razmišlja i o zabrani pojedinih okupljanja.

- Ne možemo od naše mladeži tražiti da vjeruje u svoju budućnost, a da se pritom ne okupimo za istim stolom. Zastupnici i lokalne vlasti već će ovog tjedna raditi na pronalaženju konkretnih rješenja. Ipak, prema onima koji uništavaju bit ćemo beskompromisni. Slušanje i dijalog ne znače slabost.