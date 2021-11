Biografija francuskog predsjednika Emmanuela Macrona (43) otkriva detalje njegova odnosa sa 25 godina starijom suprugom Brigitte Macron (68).

Autorica je francuska novinarka Gaël Tchakaloff (49), koja se se sprijateljila s Macronovima 2016. godine, a pomno ih je pratila tijekom posljednjih godinu i pol dana te napisala biografiju "As Long as We're Together".

Macronovi su jako povezani, imaju zajednički raspored te iz minute u minutu znaju što onaj drugi radi. Uvjereni su da njihova veza poboljšava njihovu individualnost. Predsjednik odlazi u krevet nakon razgovora sa ženom koja je zaljubljena u njega. Ona ponekad drijema i uopće ne čuje što joj govori, ali većinu vremena ona ga čeka. Macron svoju suprugu zove svakih sat i pol, a sve odluke i korake poduzimaju zajedno.

O prvoj francuskoj dami, njenoj mladosti kad se zvala Brigitte Trogneux i odnosu sa suprugom, napisana je još jedna biografija. Autorica je francuska novinarka Maelle Brun.

- Oboje su iznimno inteligentni, povezani na različitim razinama te, uz sve to, i dalje jako zaljubljeni. Oboje vole knjige i čitanje i njihov pristup životu baš je takav. Kada razgovarate s Brigitte ili Emmanuelom, njihov govor prepun je literarnih aluzija. Moja knjiga nije politička knjiga, već knjiga o ljubavi. Kada bih ih vidjela zajedno, a viđala sam ih često, uvijek su se dodirivali i ljubili u obraz -otkrila je autorica knjige.

- Pričaju kada i koliko mogu, danju i noću. Njezin se ured nalazi u ženskom krilu prizemlja Elizejske palače, a njegov je na prvom katu pa se često viđaju - navodi autorica.

Premda je Macron blizak sa svojom majkom, više puta se kroz knjigu provlači majčinska uloga Brigitte prema suprugu. Spisateljica ističe da Macronova mama i Brigitte, koja je tri godine mlađa od svekrve, imaju prijateljski odnos. Emmanuel je o supruzi napisao i erotski roman prije nego što ju je osvojio.

- Znala sam ga iz viđenja, jednog je dana taj nestašan momak došao k meni i zamolio da pretipkam tristotinjak stranica poprilično erotskog i prljavog romana. Imena su bila izmijenjena ali bilo je jasno kako je riječ o nečemu što je sam prolazio, rekla je nekadašnja susjeda današnjeg predsjednika Francuske Emmanuela Macrona, ali i njegove buduće supruge.

Mladi tinejdžer Macron susjedi koja se bavila daktilografijom u gradu Amiensu donio je svoj rukopis u kojem je pisao o ženi u koju se godinu dana ranije zaljubio - 24 godine starijoj profesorici Brigitte koja je bila u braku i majka troje djece.





- Knjiga nije rađena uz pomoć gospođe Macron iako je ona odgovorila na neka pitanja kada sam ih ja poslala u njezin kabinet. Htjela sam podići veo tajne s jedne vrlo komplicirane osobnosti. Sve me zanimalo, od toga kako se zaljubila u svog učenika do njezinih glazbenih interesa jer nema rock koncerta na koji gospođa Macron ne ode, pa makar potajno - rekla je novinarka koja je knjigu nazvala "Brigitte Macron, oslobođena žena".

Brun je razgovarala s pedesetak 'svjedoka' - od njezinih bivših učenika, preko susjeda u Amiensu pa sve do poznanika njezine djece iz prvog braka koji majčinu vezu i brak s Macronom od početka, navodno, svesrdno podržavaju. Prve stranice knjige opisuju svjedočanstva kolega studenata iz privatne katoličke srednje škole u Amiensu o tome kako je 15-godišnji Macron bio zaluđen briljantnom profesoricom književnosti i drame, te kako je s vremenom na njihovu aferu reagirao i njezin suprug, bankar Andre-Louis Auziere.

- Mi smo vidjeli da su oni prijatelji, da razgovaraju nakon sata i imaju zajedničke interese, ali nikome nije tada palo na pamet kako je riječ o pravom odnosu - kažu nekadašnji kolege.



Kada su za Macronove osjećaje saznali njegovi roditelji on je poslan u 'izgnanstvo' u Pariz gdje je čvrsto odlučio da će Brigitte pokazati i dokazati zašto je on dobar izbor za nju. Poznavatelji para kažu da je iz te potrebe došla i ideja o političkoj karijeri, kako bi se dokazao voljenoj ženi. Posebno je zanimljivo saznaje da je tinejdžer Macron svoje osjećaje opisao i u spomenutom romanu čiju kopiju navodno nitko nije sačuvao, pa čak niti Brigitte jer je, navodno, njezin suprug bio vrlo nezadovoljan napisanim.

- Mnogi su me zaobilazili na počecima naše veze, svašta se šaptalo iza mojih leđa, a braća i sestre preuzeli su ulogu zaštitnika i roditelja kojih više nije bilo. No, sve je to bilo uzalud, jer ja kad nešto čvrsto odlučim onda to i napravim - rekla je u jednom intervjuu Brigitte Macron koja je sa suprugom u braku od 2007. godine i udomili su psa kojeg su nazvali Nemo.

Prema svjedočanstvima onih koji ih poznaju, bračni par Macron zaljubljen je kao i prvog dana.