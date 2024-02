Mad Max iz Sesveta kojeg je lovilo 12 policijskih auta: Jurio po Zagrebu zbog 260 € kazne

Njegova majka samo plače. Koliko znamo, nije joj nitko javio da joj je sin bježao od policije, nego ga je kasnije prepoznala po autu. Govorila mu je stalno da si mora srediti život, naći posao, no nikako nije slušao. To ju je uništavalo.

Rekli su nam to poznanici obitelji Vida Davida R. (27), koji je uhićen u utorak uvečer nakon filmske potjere po cijelom Zagrebu. Zbog naoko bezazlenog prekršaja, što je sesvetskim naseljem Novi Jelkovec vozio svoju neregistriranu Ford Fiestu, i potpuno pogrešne odluke, jer je recidivist u prometu, sad mu prijeti višegodišnja kazna zatvora.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kako su objavili iz PU zagrebačke, sve je počelo oko 21.45 sati na području Novog Jelkovca. Policajci su došli do njega dok je bio za volanom. S obzirom na probleme s vozilima, ali i krađama dijelova automobila u naselju, željeli su provjeriti njegov identitet. Kako doznajemo od stanara, već je dulje imao problema sa svojim Fordom.

- Nanizao je kazne u prometu i čuli smo da je bio u dugovima. Istekla mu je registracija, imao je problema s akumulatorom. Tko zna zapravo kako se snalazio. Znamo samo da nije parkirao kraj zgrada, nego na samom kraju naselja, nedaleko od okretišta autobusa. U cijelom se naselju naplaćuje parkiranje pa je očito tražio neko mjesto gdje neće dobiti kaznu - pričaju nam njegovi poznanici.

Foto: 24sata

Ondje je, kako neslužbeno doznajemo, i počeo bježati patroli, koja je bila u redovitom obilasku naselja.

Sirene su odzvanjale

- Bio sam u krevetu, kad sam čuo sirene policijskih patrola. Bilo ih je najmanje dvoje. Čudilo me što ih pale oko 22 sata, pa sam pretpostavio da je bilo nešto zbilja ozbiljno - kaže nam jedan stanar Novog Jelkovca.

To je bio tek početak oko 30 minuta duge potjere u kojoj je David pokušao izbjeći nove kazne. Izjurio je iz naselja na Slavonsku aveniju, a potom krenuo na zagrebačku obilaznicu. Policajci su krenuli za njim te su usput obavijestili Operativno-komunikacijski centar da su u akciji i da trebaju pomoć. Uskoro su se na obilaznici počeli nizati policijski automobili te su ga slijedili sve do 30 kilometara udaljenog čvora Jankomir. Ondje su im se pridružili kolege iz drugih postaja, no uspio ih je izbjeći.

Foto: Luka Stanzl/pixsell

Nastavio je juriti Ljubljanskom, pa Zagrebačkom avenijom u smjeru zapada. Tu se pokušao otresti patrolama te je skrenuo desno u naselje Prečko. Izbio je na Horvaćansku cestu, sve do Selske ceste. Uspio je doći tik do skretanja za Jadranski most, no policajci su ga omeli u bijegu prema Novom Zagrebu. Skrenuo je zato na Jarunsku ulicu. Dok je divljao njome, zabio se u jedno policijsko vozilo i lakše ozlijedio dva policajca. Jurio je kroz naselje i nastavio ignorirati sve zapovjedi da stane. Jedina sreća u toj potjeri bila je ta što pri prolasku ulicama nije udario nekog od pješaka.

Iz Jarunske je opet odjurio prema Horvaćanskoj i prema Ulici Hrvatskog sokola. Ondje je izbio opet na Zagrebačku aveniju i pritom na raskrižju te dvije ulice udario u drugi policijski auto. Sa Zagrebačke je skrenuo u Ulicu Roberta Frangeša Mihanovića, gdje je izgubio kontrolu nad autom. Sletio je s ceste, udario u prometni znak i završio na travnjaku uz cestu.

Bacili ga na travu

Prema snimkama građana, do njega su se doslovno sjurili svi policajci iz desetak vozila, koji su mu bili za petama.

- Radi svladavanja samovoljnog udaljavanja, odnosno njegova daljnjeg bijega, policijski službenici su prema njemu uporabili sredstva prisile, tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje. Utvrdili su da se radi o 27-godišnjem hrvatskom državljaninu koji je već ranije evidentiran za određene prekršaje i kaznena djela - napisali su iz PU zagrebačke.

Na snimkama svjedoka zbog mraka nije bilo jasno vidljivo je li pokušao pobjeći pješice, no policajci su ga opkolili, bacili na pod, a neki od njih ga i udarali nogama. Ubrzo su stigla dva vozila Hitne pomoći do ozlijeđenih policajaca, kao i do Davida.

- Vezali su ga lisicama i posjeli pod stablo. Ondje je bio sve dok nisu pregledali auto, a kasnije su ga odvezli - ispričao nam je jedan od čitatelja 24sata.

Prijeti mu zatvor

Davida su i službeno uhitili nakon što im je bježao gotovo 44 kilometra te su tijekom cijele srijede trajali njegova obrada i kriminalističko istraživanje.

Osim za brojne prometne prekršaje, čekaju ga i kaznene prijave. Kriminalisti su obrađivali dokaze kako bi ga prijavili za dovođenje u opasnost života i imovine, za što mu prijeti kazna do pet godina zatvora. Odlučit će i o prijavi za obijesnu vožnju, s obzirom na brojne prolaske kroz crvena svjetla, bježanje i ozljeđivanje policajaca. Prema tome, kazna od 260 eura za vožnju neregistriranog auta čini se gotovo beznačajnom.

Foto: LUKA STANZL/PIXSELL

- Strašno je to što si je napravio. Dok je išao u školu i živio s majkom, bio je povučen, ali dobar. U posljednje vrijeme mu je policija svako malo bila na vratima, a s policajcem se i posljednji put pojavio na adresi. Najviše nam je u svemu žao njegove majke - kažu nam susjedi.