Mađarska bi mogla premjestiti veleposlanstvo u Jeruzalem

Mađarska predsjednica Katalin Novak rekla je u petak da Budimpešta još nije donijela odluku o tome hoće li premjestiti svoje veleposlanstvo u Izraelu u Jeruzalem u travnju nakon što su o tome izvijestile izraelske novine.

Times of Israel objavio je u petak da je taj potez znak podrške mađarskog premijera Viktora Orbana izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu.

Time bi Mađarska postala prva članica Europske unije koja bi otvorila veleposlanstvo u Jeruzalemu kojega Izrael smatra svojim glavnim gradom. No to ne priznaje većina zemalja i njegov status je prema međunarodnom pravu sporan do rješenja izraelsko-palestinskog sukoba.

"I ja sam pročitala vijest u medijima", rekla je Novak na konferenciji za medije tijekom posjeta Pragu. "U Mađarskoj do sada nije donesena odluka o preseljenju našeg veleposlanstva u Izraelu", dodala je.

Glasnogovornik mađarskog ministarstva vanjskih poslova Mate Paczolay nije potvrdio medijske napise, ali je rekao da će ministarstvo osigurati ažurirane informacije o svim promjenama u veleposlanstvima.

"Već smo prije nekoliko godina preselili komercijalni odjel našeg izraelskog veleposlanstva u Jeruzalem", rekao je.

Glasnogovornik izraelskog ministarstva vanjskih poslova odbio je komentirati najavu preseljenja.

Netanyahu, koji se vratio na vlast u studenom, godinama je imao snažnu potporu Orbana, važnog saveznika koji je u prošlosti bio spreman blokirati izjave ili poteze EU-a kojima se kritizirao Izrael.

"U teškim vremenima potrebni su jaki lideri", čestitao je Orban Netanyahuu nakon izbora.

Njih dvojica pronašli su zajednički jezik i po pitanju Georgea Sorosa rođenog u Mađarskoj i njegove podrške nevladinim organizacijama koje su kritizirale politiku svojih vlada.

Izraelski parlament donio je 1980. zakon kojim se "cjeloviti i ujedinjeni" grad Jeruzalem proglašava glavnim gradom Izraela. Ujedinjeni narodi smatraju Istočni Jeruzalem okupiranim, a status grada spornim dok se to pitanje ne riješi putem pregovora Izraela i Palestinaca koji žele Istočni Jeruzalem za glavni grad buduće palestinske države.

Pod bivšim predsjednikom Donaldom Trumpom, Sjedinjene Države preselile su 2018. svoje veleposlanstvo u Izraelu u Jeruzalem, ali je tek nekoliko drugih zemalja učinilo isto.

