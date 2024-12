Mađarska i Slovačka blokiraju sankcije Europske unije Gruziji

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó u ponedjeljak je nakon sastanka EU-a u Bruxellesu pravdao odluku svoje zemlje tvrdeći da Unija zauzima stranu prosvjednika i da je Gruzija na meti samo zato jer je domoljubna i konzervativna stranka pobijedila na izborima, umjesto liberalnih snaga. Plan EU-a je bio uvesti zabranu ulaska u EU nekolicini dužnosnika odgovornih za policijsko nasilje i zamrzavanje imovine koja se eventualno nalazi u EU. Međutim, to sada nije uspjelo.

No, na stolu je još uvijek plan ukidanja bezviznog režima za Gruzijce s diplomatskim putovnicama ili osobama koje rade za vladu u inozemstvu. Plan je da se to predloži krajem godine, rekla je visoka europska povjerenica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas. Za to bi bila dovoljna samo većina glasova zemalja članica, a ne jednoglasni pristanak kao u slučaju sankcija.

Velika većina članica EU-a smatra da su gruzijske vlasti nedavno primijenile protuzakonito nasilje i proizvoljna uhićenja protiv prosvjednika i oporbenih čelnika.

Protivljenje Mađarske i Slovačke sankcijama je uslijedilo nakon što je Litva najavila širenje sankcija na još 17 osoba koje smatra odgovornim za nasilje, a prije toga je to učinila i Estonija.

Litva je na listu sankcioniranih osoba stavila i gruzijskog premijera Iraklija Kobakhidzu kojem se, kao i ostalima na popisu, zabranjuje ulazak u Litvu. Estonija je prethodno na svoj popis uvrstila još 14 dodatnih gruzijskih političara.

Austrijski ministar vanjskih poslova Alexander Schallenberg u ponedjeljak je pozvao da se ne poruše svi mostovi prema Gruziji.

"Smatrao bih geostrateškom pogreškom odgurnuti tu zemlju u ovom trenutku", rekao je Schallenberg i poručio da je nužno zadržati dijalog te da većina Gruzijaca i dalje želi pridruživanje Uniji.

Također je dao do znanja da Austrija nije sklona slijediti primjer Litve i Estonije u uviđanju sankcija premijeru Kobakhidzeu i ostalim vodećim političarima.

Prosvjedi u Gruziji su izbili nakon navodnih nepravilnosti na nedavno održanim parlamentarnim izborima te odluke vladajuće stranke Gruzijski san da suspendira pristupni proces u EU na četiri godine.

Kritičari smatraju da bi na djelu moglo biti i upletanje i utjecaj Rusije.