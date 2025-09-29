Obavijesti

KOMENTAR: TEA KVARANTAN SOLDATIĆ PLUS+

Mađarska, koristeći ruske metode, uporno širi laži protiv Hrvatske. Janaf je europski štit

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Rijeka: Inine cisterne za prijevoz nafte i naftnih derivata u Urinju | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL (ilustracija)

Tehnički podaci su neumoljivi. Janaf je projektiran za opskrbu cijele regije i testiranja potvrđuju višak kapaciteta. Čak ni mađarske rafinerije, koje same priznaju da ne troše sve što im se isporuči, ne mogu osporiti te brojke

Sukob Hrvatske i Mađarske oko cijene transporta nafte više nije tek trgovački spor, nego ogledni primjer kako se energetska ovisnost pretvara u oružje propagande. Dok Hrvatska argumentima i brojkama pokazuje da Janaf pouzdano može podmiriti potrebe mađarskih i slovačkih rafinerija, Budimpešta uporno širi priču o “monopolu” i “profitu na tuđoj nesreći”.

Dok su pomagali ženi (30) koju je pogodila raketa u Makarskoj, svatovi su otišli slaviti u BiH
Dok su liječnici pružali pomoć djevojci (30), neslužbeno doznajemo da su svatovi napustili Hrvatsku te su otišli u Čapljinu gdje se nastavilo svadbeno slavlje.
Tko je Alen Muhić: 'Četnik je '92 silovao moju majku. Rodila me i pobjegla. Našao sam ih oboje'
Nakon gostovanja u Nedjeljom u 2 donosimo životnu priču Alena Muhića. Danas radi kao medicinski tehničar u bolnici u kojoj je i rođen. Tada su ga udomili domar bolnice Muharem i njegova supruga Advija. 'Oni su mi pokazali da obitelj ne određuje krv, već srce', kaže Alen
Liječnici o borbi za život žene koja je stradala na svadbi: Ne pamtimo ovakav slučaj i ozljede
Nakon što je žena pogođena signalnom raketom na vjenčanju u Šibeniku, liječnici iz Opće bolnice Šibenik opisali su kako je izgledala borba za njezin život

