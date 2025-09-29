Tehnički podaci su neumoljivi. Janaf je projektiran za opskrbu cijele regije i testiranja potvrđuju višak kapaciteta. Čak ni mađarske rafinerije, koje same priznaju da ne troše sve što im se isporuči, ne mogu osporiti te brojke
KOMENTAR: TEA KVARANTAN SOLDATIĆ PLUS+
Mađarska, koristeći ruske metode, uporno širi laži protiv Hrvatske. Janaf je europski štit
Čitanje članka: < 1 min
Sukob Hrvatske i Mađarske oko cijene transporta nafte više nije tek trgovački spor, nego ogledni primjer kako se energetska ovisnost pretvara u oružje propagande. Dok Hrvatska argumentima i brojkama pokazuje da Janaf pouzdano može podmiriti potrebe mađarskih i slovačkih rafinerija, Budimpešta uporno širi priču o “monopolu” i “profitu na tuđoj nesreći”.
