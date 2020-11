Magla svuda oko nas: Sredinom tjedna oblačnije, vjetrovitije...

Od petka se povećava vjerojatnost za diljem Hrvatske ponovno sunčanije i mirnije vrijeme, ali u većini unutrašnjosti uz mogućnost jutarnjog mraza.

<p>Početkom novoga tjedna nastavlja se stabilno vrijeme, ali to u ovom dijelu godine posvuda ne znači suho, sunčano i iznadprosječno toplo. Dapače. Po nizinama unutrašnjosti i na sjevernom dijelu Jadrana i sljedećih je dana velika vjerojatnost dugotrajne magle i niskih oblaka, uz koje će biti razmjerno svježe.</p><p>U srijedu i četvrtak posvuda oblačnije i vjetrovitije, u većini kopnenog područja uz mogućnost mjestimične rosulje i slabe kiše. Puhat će često umjeren, ponegdje i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu bura, uglavnom na sjevernom dijelu mjestimice s olujnim udarima, piše <a href="https://www.hrt.hr/672552/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-2112020-2" target="_blank">HRT</a>.</p><p>Od petka se povećava vjerojatnost za diljem Hrvatske ponovno sunčanije i mirnije vrijeme, ali u većini unutrašnjosti uz mogućnost jutarnjog mraza.</p><h2>I u utorak stabilno, pa sredinom tjedna oblačnije, vjetrovitije...</h2><p>"U utorak u unutrašnjosti magla i niski oblaci uglavnom ujutro i navečer. U srijedu i četvrtak većinom tmurno i oblačno tek ponegdje uz malo kiše ili rosulje. Zapuhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar uz pad temperature zraka.</p><p>Na Jadranu idućih dana stabilno - barem djelomice sunčano, no u utorak na sjevernom i srednjem dijelu mjestimice uz maglu i niske oblake. U srijedu i četvrtak oblačnije, osobito na sjevernom dijelu, ali uglavnom suho. Vjetar u utorak većinom slab, a u srijedu će na sjevernom dijelu zapuhati mjestimice umjerena bura, koja će se do kraja dana proširiti i na srednji Jadran, a u četvrtak će ponegdje biti i jaka.", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.</p>