Majka (32) troje djece imala odnose s maloljetnikom: ''Ma mislila sam da ima osamnaest"

Majka troje djece optužena je za seksualni odnos s 14-godišnjim dječakom, na sudu se branila: ''Nije mi rekao da je maloljetan''...

<p>Teah Vincent (32) iz Gloucestershirea u Engleskoj optužena je za aferu s maloljetnikom, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/news/13362254/woman-32-sex-boy-14-school/?utm_campaign=sunmainfacebook&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1606927125">The Sun</a>.</p><p>Ova je 32-godišnjakinja namamila dječaka i njegovog prijatelja u njezin dom u Woolastonu nakon što ih je vidjela kako igraju nogomet na obližnjem igralištu. Priznala je da je imala seks s jednim od dvojice dječaka, ali da u trenutku nije znala da je dječak maloljetan.</p><p>- Sigurna sam da mi je rekao da ima 18 godina te sam čak mislila da je puno stariji. Nije mi palo na pamet da bi mogao biti maloljetan prije nego imali spolni odnos - rekla je Vincent na suđenju.</p><p>Tužiteljstvo tvrdi da je Vincent pozvala dječaka u njenu spavaću sobu, skinula se i počela ga zavađati. Vincent to nije poricala, no tvrdi kako je želja za seksom bila obostrana.</p><p>Također, dodala je kako prije nikada nije vidjela dječaka s kojim je stupila u spolni odnos, već da je poznavala samo njegovog 21-godišnjeg prijatelja s kojim je igrao nogomet u blizini njezine kuće. </p><p>Optuženica tvrdi da dječaka nije prisilila na seks, već da je shvatila da su on i njegov prijatelj zainteresirani za druženje pa ih je pozvala u svoj dom. Kada su došli u njezin stan nije im nudila alkohol, već samo vodu. </p><p>Nakon seksa s dječakom, Vincent je iz razgovora shvatila da je dječak maloljetan. Razgovarali su o školi, a dječak je slučajno rekao da je još uvijek u osnovnoj školi. </p><p>- Ljuta sam na sebe i na njih što su mi lagali o svojim godinama. Da sam znala koliko godina imaju ne bih sada bila ovdje - rekla je Vincent na suđenju.</p><p>Dječak je na suđenju izjavio da ga je Vincent dovela u spavaću sobu i prislila na seks, na što je on burno reagirao i pokušao se fizički obraniti.</p>