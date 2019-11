Majka četvero djece ugušila je tek rođenog sina: 'Nisam kriva'

Ne smatram se krivom - rekla je majka četvero djece optužena da je tek rođenog sina ugušila, stavila u crnu plastičnu vrećicu i bacila u kantu za smeće u središnjoj Hrvatskoj. Optužena u sudnici nije pokazala nikakve emocije.Terete je da je u listopadu 2017., neposredno nakon što je bez ičije pomoći rodila u spavaćoj sobi, rukom prekrila nos i usta bebe i ugušila je. Dijete je pronašla majka izvanbračnog supruga optužene.

- Na dnu kante vidjela sam čudnu crnu vreću. Izvukla sam je i vidjela u njoj krvavu plahtu. Povukla sam je i vidjela dječju glavicu. Prvo sam pomislila da je neka lutka, a kad sam povukla plahtu još jednom, vidjela sam tijelo bebe. Bila je skvrčena - rekla je tijekom istrage majka izvanbračnog supruga optužene.

Izvanbračni suprug optužene, s kojim ima sina od ranije, tvrdio je kako ubijeno dijete nije njegovo jer s njom nije imao seksualne odnose kad je ostala trudna. Iako su svi primijetili da je trudna, ona je to kategorički poricala tvrdeći kako ima cistu, ili neku kvržicu na jajniku.

- Majka me pozvala da siđem i poslala do kante za smeće. Otvorio sam je i našao zadavljenu bebu. Nisam ništa dirao već sam pozvao policiju - rekao je izvanbračni suprug optužene tijekom istrage. Dodao je i kako je on taj dan popio gemišt no da nije bio pijan. Dodao je i kako je njegova majka znala pitati njegovu izvanbračnu suprugu je li trudna, no da je ona odgovarala da nije i da ima cistu. Njegov otac u istrazi je kazao kako je vidio da je “snaha” trudna, kako se njegov sin i žena nisu svađali te da su tu i tamo znali popiti, ali se nisu opijali. No ostali svjedoci kazali su kako je izvanbračni suprug optužene često bio pijan.

Obrana će, rekla je u uvodnim riječima odvjetnica, osporavati pravnu kvalifikaciju djela. Optuženu, naime, terete za teško ubojstvo i bude li proglašena krivom prijeti joj najmanje 10 godina zatvora. Promijeni li se optužba za kazneno djelo prijeti joj manja kazna. Stoga obrana insistira na novom vještačenju.

- Njezine sposobnosti shvaćanja svog postupka bile su smanjena, ali ne bitno- rekla je vještakinja psihijatrica.

Tijekom istrage provedeno je i psihologijsko-psihijatrijsko vještačenje optužene koja se branila šutnjom. U konkretnom slučaju ona nije bila, utvrdili su vještaci, pod odlučujućim utjecajem psihičkog, obiteljskog ili socijalnog opterećenja. Također su utvrdili kako je bila smanjeno ubrojiva, ali ne bitno. Utvrdili su i kako su kod nje prisutna obilježja ovisnog poremećaja ličnosti koji karakterizira osjećaj bespomoćnosti, submisivnosti, potrebom da drugi preuzmu brigu za nju, nesposobnošću donošenja odluka i potrebom za stalnom podrškom. Osobe koje pate od ovog poremećaja, naveli su vještaci, karakterizira izbjegavanje vlastite odgovornosti i svih zadataka u kojima je potrebno neovisno funkcioniranje ili preuzimanje odgovornosti.



Odvjetnica optužene stavila je primjedbu na iskaz vještakinje psihijatrice ustvrdivši između ostaloga kako se tijekom svjedočenja nije znala izjasniti o temeljnom zadatku vještačenja, a "primarno je bilo utvrditi je li djelo počinjeno uslijed jakog duševnog opterećenja uslijed trudnoće". Obrana je predložila izdvajanje psihijatrijsko-psihološkog nalaza kao nezakonitog te provođenje novog vještačenja.

Na sljedećoj raspravi optužena bi trebala iznijeti obranu, a sudsko vijeće potom će odlučiti o prijedlogu braniteljice.