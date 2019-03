Majka djeteta ga prevarila: Na sudu dokazao da on nije otac

Općinski sud u Varaždinu presudio je u korist Varaždinca B. Š. koji je podnio tužbu protiv N. P. radi osporavanja očinstva nad sinom rođenim 2016. godine.

Tijekom postupka je utvrđeno da B. Š. nije otac djeteta te je Uredu državne uprave u Varaždinskoj županiji naloženo da ga briše kao oca iz dokumenta matice rođenih.

B. Š. je podnio tužbu protiv N. P. u kojoj je naveo da je s njom povremeno održavao intimne odnose krajem 2015. godine, ali se njihov odnos nije emotivno dublje razvio.

U prosincu iste godine je otišao raditi u inozemstvo te je povremeno dolazio u Hrvatsku. Početkom 2016. godine N. P. ga je nazvala telefonom i obavijestila da je on otac djeteta. On je, ne sumnjajući, to prihatio i priznao dijete te nakon rođenja pozvao N. P. da s djetetom dođe u kuću njegovih roditelja kako bi joj pomogli oko djeteta, jer je on i dalje radio u inozemstvu.

Kako je naveo u tužbi, N. P. ga zadnjih godinu dana prije podizanje tužbe neprestano izazivala svađe s njim koje su kulminirale, te mu je od rujna 2018. godine pred djetetom govorila da mu on nije otac. To ga je nagnalo da napravi DNK analizu te je prema uputstvima tvrtke koja radi takve analize uzeo svoj i djetetov uzorak za DNK analizu. 22. studenog dobio je nalaz da on doista nije otac djeteta. Uz to, i N. P. je na sudu priznala da on nije djetetov otac. Prilikom donošenja sudske presude, sud je uzeo u obzir i tvrdnju same majke djeteta da on nije njegov otac, kao i njegovu tvrdnju da je povremeno održavao intimne odnose s njom krajem 2015. godine i da su rijetko kontaktirali.

Sud je uzeo u obzir i SMS poruke koje je N. P. slala B. Š i u kojima je tvrdila da dijete nije njegovo pa je sud zaključio da on doista nije otac djeteta. N. P. mora nadoknaditi tužitelju troškove parničnog postupka od 3.300 kuna s kamatama.