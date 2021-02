Majka mlade žene koja je ubijena u terorističkom napadu prošlog studenoga u Beču tuži državu za odštetu zbog pretrpljene boli i patnje.

Dobila je jednokratnu paušalnu naknadu od 2.000 eura za bol i patnju za smrt kćeri. Obzirom da je nakon toga patila od depresije i tuge tijekom koje je potrebno stručno medicinsko liječenje državu je tužila za 80 tisuća eura. Dugoročne i trajne posljedice uzrokovane nesrećom će vjerojatno ostati prisutne do kraja života, zbog čega je potraživanje uvećano za dodatnih 20 tisuća eura za bol i patnju. Troškove pogreba također bi trebala snositi Republika Austrija. Sveukupna potraživanja iznose 125 tisuća eura.

Prije odluke o tužbi obitelj je pokušala stupiti u kontakt s austrijskim državnim službama, međutim to im nije uspjelo, tvrdi njihov odvjetnik za Kurir.

Inače, do napad u kojemu je život izgubilo 5 osoba, a ranjeno njih 15 došlo je nizom propusta od strane austrijskih sigurnosnih organa koji su upozoreni da ekstremist priprema napad.

Austrijska sigurnost je katastrofalna

Savezni ured za zaštitu Ustava i borbu protiv terorizma (BVT) je prema Istražnom povjerenstvu za teroristički napad u Beču ocijenjen katastrofalnim. Do grešaka je došlo u procjeni počinitelja, obradi podataka i protoku informacija između pojedinih vlasti. Ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer se zahvalio odboru kojim predsjeda Ingeborg Zerbes, kaznena odvjetnica iz Beča jer je izvješće predano samo tri mjeseca nakon napada. Od početka mu je bilo važno "da su procesi koji su doveli do terorističkog napada bili otvoreno, transparentno i neovisno ispitani".

Napadač Kujtim Fejzulai osuđen je za terorizam, a nakon prijevremenog uvjetnog puštanja na slobodu počeo je pripremati svoj krvavi pohod na nevine žrtve. U programu deradikalizacije nije označen kao deradikalizirana osoba, a sud nije izdao nikakve upute za nadzor.

Sve se nastavilo neuspješnom komunikacijom između BVT-a i Bečkog državnog ureda za zaštitu ustava i borbu protiv terorizma (LVT). Nakon puštanja na slobodu, vlasti nisu razgovarale o procjeni rizika napadača, niti o bilo kakvim protumjerama. Pristaša IS-a im se ispred nosa, sredinom srpnja 2020. u Beču sastao s istomišljenicima, radikalnim islamistima iz Njemačke i Švicarske. Sastanak koji je promatrala državna sigurnost nije prijavljen Glavnoj upravi iako upućuje na opasnu situaciju u Austriji. Nakon sastanka je Fejzulai otišao u Bratislavu i pokušao kupiti streljiva. Fotografije i dojavu su primili od sigurnosnih organa u Slovačkoj, no to za Austrijance i dalje nije bio dovoljan alarm.

Komisija smatra problematičnim to što LVT i BVT ne mogu pregledati podatke vlasti na državnoj ili saveznoj razini koje su u osnovi odgovorne za ista pitanja, već moraju zahtijevati određene datoteke jedni od drugih. To već na samom početku dovodi do kašnjenja, a još problematičnijim je ocijenjen nedostatak sučelja u procjenama rizika pa se određeni postupci ne mogu adresirati kao ažurni.

Početna procjena teroriste puštenog na slobodu završena kad je već bio mrtav - hladan

Radna atmosfera u BVT-u je ocijenjena narušenom. Etiketirani su nepovjerenjem i neriješenim konfliktima, posebno nakon pretresa 2018. Godine kada su se našli na meti medijskog linča.

Komisija im je preporučila bolju tehničku opremu za procjenu rizika s učinkovitim sustavom analize i obrade informacija, zajedničkom standardiziranom bazom podataka koju mogu koristiti svi odjeli, s kompetencijom za analizu i jasnijim tehničkim i službenim nadzorom tijela ustavne zaštite u saveznim državama.

Na kraju se ispostavilo da je bilo 20 prekršaja u vezi s 20-godišnjim atentatorom sa strane državne sigurnosti, posebno u operativnom području. Međutim, ne postoji osoba kojoj je upućena odgovornost.

- Najnevjerojatnije što smo primijetili da ne postoji učinkovita, profesionalna razmjena podataka između pojedinih vlasti odgovornih za državnu sigurnost - zaključila je Ingeborg Zerbes.

Razmjena informacija između BVT-a i bečkog LVT-a o atentatoru nije uspjela i prošlo je deset mjeseci dok nije završena "početna procjena" osuđenog koji je prijevremeno pušten iz zatvora. Procjena je stigla dva tjedna nakon što je on ubio četvero i rano 15 osoba. Definitivno prekasno jer tada je već i on sam bio pokojni.