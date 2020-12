Majka držala sina zatočenog gotovo 30 godina: 'Pronašli smo ga ozlijeđenog i bez zubiju'

<p>Švedska policija uhitila je stariju ženu nakon što je rođakinja u njenom stanu našla sina (40) kojeg je majka držala zatočenog gotovo 30 godina, prenosi <a href="https://www.bbc.com/news/world-europe-55146377">BBC. </a></p><p>Žena je završila u bolnici zbog bolesti, a njezina rođakinja je s partnerom otišla do stana da provjeri što se događa. Pokucali su na vrata, no nitko se nije javljao iznutra. Vrata su bila otključana pa su ušli, a unutra je bio mrak i sve je smrdjelo po urinu, truleži, prljavštini i prašini. Nitko joj nije odgovorio na pozdrav pa se probila kroz smeće do kuhinje iz koje je dopiralo šuškanje. Unutra je zatekla muškarca kako sjedi u mračnom kutu, obasjan samo uličnim svjetlom koje je ispod prozora. Primijetila je otvorene rane na potkoljenicama. Kad ju je vidio, ustao je i počeo šaptati njeno ime. Primijetila je da nema zube, a glas mu je bio jedva razumljiv. </p><p>Prepoznala je ženinog sina, koji sad već ima 40 godina. Nekako ju je zapamtio iako se nisu vidjeli desetljećima pa je se nije bojao. Zadnji put ih je posjetila prije više od 20 godina, kad je pokušala upozoriti vlasti da je dječak ugrožen nakon što ga je majka s 11 godina izvukla iz škole. Od tada je imala zabranu posjećivanja. </p><p><strong>Doktori su pozvali policiju</strong></p><p>Rođakinja i njezin partner odveli su ga u bolnicu jer je bio u jako lošem stanju, a doktori su alarmirali policiju koja je uhitila majku. Ona tvrdi da nije napravila ništa što joj se stavlja na teren, a njen sin sad prolazi niz operacija zbog rana koje je imao po tijelu. </p><p><strong>Već je izgubila sina</strong></p><p>Policija je zapečatila stan u kvartu Haninge, a istraga je i dalje u tijeku. Susjedi nisu viđali sina pa će biti teško sastaviti cijelu priču. <strong> </strong>Službeno se još ništa ne zna, no rođakinja koja ga je našla rekla je švedskim medijima da je pritvorena majka izgubila prvog sina kad je bio jako malo. Nakon toga je rodila drugog sina, nazvala ga istim imenom i postala posesivna. </p><p> - Samo sam zahvalna da je dobio pomoć i da će preživjeti - rekla je rođakinja. </p>